Общество 05.08.2022 в 11:30

«Байкальский танцевальный фестиваль» в Бурятии посвятят теме экологии

Пятый юбилейный «Baikal Dance Festival» пройдет в Улан-Удэ с 10 по 21 августа
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Текст: Нина Павлова
«Байкальский танцевальный фестиваль» в Бурятии посвятят теме экологии
С 10 по 21 августа при поддержке Министерства культуры Бурятии в Улан-Удэ состоится пятый юбилейный «Байкальский танцевальный фестиваль» - «Baikal Dance Festival» (6+). В этом году масштабное мероприятие будет посвящено теме экологии, сообщили в пресс-службе Минкультуры Бурятии.

Фестиваль пройдёт на разных площадках города. 

«Уже стало доброй традицией, что каждое лето в Улан-Удэ проходит настоящий праздник – «Байкальский танцевальный фестиваль». Программа этого года получилась яркой и насыщенной: пройдут форум и гала-концерт. Мы с нетерпением ждем выступления выпускников нашего колледжа на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Чрезвычайно важно, что в этом году фестиваль посвящен теме экологии, организаторы и участники обратились к проблемам загрязнения воды, леса, воздуха. Будет организована выставка «ArtМусор Байкала» в торговом центре «Форум» с 10 по 19 августа. Приходите и обязательно посмотрите!»

- отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Как отметил организатор фестиваля, продюсер Бурятского театра оперы и балета, профессиональный танцор Павел Окунев, тема экологии неразрывно связана с культурой человека. Поэтому пятый «Байкальский танцевальный фестиваль» пройдет под эгидой сохранения природы.

«Мы хотим донести до нашего зрителя важность экологичного поведения, показать посредством фотографий и инсталляции, через движения и пластику тела страдания природы по вине человека, который не задумывается о последствиях. Всё это можно будет увидеть на фотовыставке в ТРЦ «‎Форум»‎ 10 августа»

- говорит Павел Окунев.

Программа фестиваля «Baikal Dance Festival»:

● с 10 по 19 августа - Выставка фотографий "ArtМусор Байкала»
В этом году фотовыставка посвящена теме экологии, чрезвычайно актуальной не только для Байкальского региона, но и для всего мира. Через искусство будут отражены проблемы загрязнения воды, леса, воздуха. Искусство не должно оставаться равнодушным: творческое переосмысление должно помогать находить верные решения наболевших вопросов.

● 18 августа состоится Гала-концерт «BAIKAL DANCE FESTIVAL»
Гала-концерт Байкальского танцевального фестиваля – 2022 станет настоящим праздником балета и подарит публике возможность насладиться прославленными постановками ведущих российских и зарубежных хореографов, номерами классической и современной хореографии. Главным событием Гала-концерта станет открытие фонда помощи артистам балета «Балет Бурятии».

● Форум с 20 по 21 августа. Выпускники Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева встретятся с представителями сферы культуры Республики Бурятия. Состоится обмен опытом и обсуждение вопросов поддержки культуры Бурятии.

Билеты на гала-концерт «BAIKAL DANCE FESTIVAL» можно приобрести на сайте Бурятского государственного академического театра оперы и балета uuopera.ru . Возрастное ограничение: 6+
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танцы экология

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