Общество 05.08.2022 в 12:03

В Улан-Удэ улице присвоили имя известного ученого-селекционера

Новая улица появилась в ДНТ «Труд»
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ улице присвоили имя известного ученого-селекционера
В Железнодорожном районе Улан-Удэ в ДНТ «Труд» появилась новая улица, ей присвоили имя известного ученого-селекционера Базыра Николаева.

«Название утверждено распоряжением администрации Улан-Удэ и внесено в государственный адресный реестр», - сообщили в мэрии.


Базыр Николаев - доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской экономической академии, заслуженный деятель науки Республики Бурятия. Более 19 лет он возглавлял Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Сибирского отделения Академии сельскохозяйственных наук.

Напомним, в июне улице в микрорайоне Таежный, где строится новый микрорайон, присвоили имя погибшего на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова.

В прошлом году в городе появилось еще семь новых улиц и один переулок. Так, в Таежном появился переулок Верхний и улица Милонитовая, а в мкрн Забайкальский – улицы Боярская слобода, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Боярская слобода, в ДНТ «Труд» - улица Неоновая.

Названия улицам могут дать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ с заявлением о присвоении улице наименования.

Фото: «Номер один», мэрия Улан-Удэ
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