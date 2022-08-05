Общество 05.08.2022 в 12:08

В Улан-Удэ достраивают ещё один проблемный объект в 105 микрорайоне

Речь идёт о доме № 4 ЖК «Юго-Западный»
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ достраивают ещё один проблемный объект в 105 микрорайоне
Фонд поддержки дольщиков Бурятии достраивает проблемный объект в 105 Микрорайоне Улан-Удэ. Речь идёт о доме № 4 ЖК «Юго-Западный». Он состоит из трёх блок-секций. Общестроительные работы на второй и третьей блок-секциях завершены. А на первой блок-секции подрядная организация сейчас возводит конструкции второго этажа. В целом степень готовности дома составляет 65 процентов, сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.

Конструкции первой блок-секции прежнего застройщика-банкрота ООО «Домстройкомплект» были демонтированы по причине несоответствия строительным нормам. Фундамент, колонны, перекрытия и фундаментные блоки не отвечали требованиям безопасности по сейсмостойкости, поэтому Фонд поддержки дольщиков Бурятии принял решение снести всю «аварийку» и построить с нуля первую секцию дома.

Все общестроительные работы во второй и третьей блок-секциях выполнены в полном объёме. Сегодня все силы бригад в доме № 4 жилого комплекса «Юго-Западный» брошены на возведение первой блок-секции.

«По первой блок-секции залиты перекрытия первого этажа, – говорит прораб подрядной компании ООО «Бархан» Анатолий Будаев. – Смонтированы и залиты колонны второго этажа, готовится опалубка перекрытия второго этажа. Во второй и третьей блок-секциях общестроительные работы выполнены на 100 процентов»


Жилой комплекс «Юго-Западный» – это четыре малоэтажных дома. Три из них введены в эксплуатацию в декабре 2021 года, ключи от квартир получили 157 участников долевого строительства. Дом № 4 ЖК «Юго-Западный» планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года, квартиры должны получить 55 дольщиков. В жилом комплексе предполагается асфальтирование проездов, озеленение территорий, устройство малых архитектурных форм, включая детскую и спортивную площадки.

Напомним, прежний застройщик-банкрот приступил к возведению объекта в 2014 году при участии денежных средств дольщиков, в 2016-м стройку заморозил, а в 2020 году застройщика признали банкротом. В том же году решением арбитражного суда объект незавершенного строительства был передан Фонду поддержки дольщиков Бурятии. Объект достраивается на средства федерального и республиканского бюджетов через механизм Фонда развития территорий.

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дольщики

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