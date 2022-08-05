Общество 05.08.2022 в 12:10

В России растет число сторонников геоцентрической системы

Правда, число поклонников теории о сосуществовании людей и динозавров сокращается
A- A+
Текст: Номер один
В России растет число сторонников геоцентрической системы
Треть россиян продолжают заблуждаться относительно такого базового положения научного описания мира, как устройство Солнечной системы, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса о научных заблуждениях россиян.

Каждый третий россиянин убежден, что Солнце вращается вокруг Земли (35%), за 15 лет показатель вырос на 7 п.п. В то же время только 12% согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. — 14%; 2011 г. — 20%).

Высказывание о радиации вызвало у наших сограждан меньше затруднений. С утверждением, что радиоактивное молоко можно сделать безопасным, если его прокипятить, согласились лишь 7%. Это в два раза меньше, чем 15 лет назад (2007 г. — 14%).

В то, что первобытные люди могли прогуливаться рядом с динозаврами, верит каждый пятый (21%), в 2007 году таковых была треть (30%).

Довольно высока доля ошибочных ответов на вопросы о ГМО. Полагают, что продукты с ГМО могут вызвать рак 44% россиян (−23 п.п. к 2014 г.). По мнению 32% опрошенных, генно-модифицированные продукты смогут победить голод на Земле (−6 п.п. к 2014 г.).

Хотя значительная часть россиян продолжает заблуждаться насчет вращения Солнца вокруг Земли, по остальным представленным заблуждениям снизилась доля дающих некорректные ответы, то есть общий уровень научной грамотности населения постепенно растет.

Научная грамотность — понимание сущности науки и знание ее базовых положений и достижений. По результатам ответов на шесть утверждений были выделены три группы по уровню научной грамотности: два и менее правильных ответа — невысокий уровень (21% россиян); 3-4 правильных ответа — средний уровень (44%); 5-6 правильных ответов — высокий уровень (35%). В большей степени на научную грамотность влияют образование, медиапотребление, возраст и размер населенного пункта, что логично и вполне объяснимо.

Россиян с невысоким уровнем научной грамотности отличает старший возраст (в группе старше 60 лет 33% давали не более два правильных ответов); активное телесмотрение (43%); проживание на селе (32%); образование на уровне среднего и ниже (31-55%).

Процент россиян со средним уровнем научной грамотности выше среди имеющих среднее специальное образование (46%) и старше 45 лет (48-46%), а также проживающих в небольших населенных пунктах с численностью до 100 тыс. человек (48%).

Группу с высоким уровнем научной грамотности характеризует преобладание молодежи (61% среди 18-24-летних давали 5 и более верных ответов), активное потребление интернета (49%), высшее образование (45%), проживание в Москве и Санкт-Петербурге (51%), а также Северо-Западном федеральном округе (45%). 

Фото: unsplash.com

Теги
наука знания опрос

Все новости

В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой о приборную панель в машине ГИБДД
05.08.2022 в 12:53
Жителям Закаменска, пострадавшим от града, окажут помощь почти на 3,5 млн рублей
05.08.2022 в 12:43
В Улан-Удэ перекроют очередной участок улицы Терешковой
05.08.2022 в 12:25
Гибелью девушки на Байкале и исчезновением ее брата занялись следователи
05.08.2022 в 12:14
В СНТ "Зенит" опять поджигают дачи
05.08.2022 в 12:13
Как сменить ребенку фамилию
05.08.2022 в 12:12
В России растет число сторонников геоцентрической системы
05.08.2022 в 12:10
В Улан-Удэ достраивают ещё один проблемный объект в 105 микрорайоне
05.08.2022 в 12:08
В Улан-Удэ улице присвоили имя известного ученого-селекционера
05.08.2022 в 12:03
«Байкальский танцевальный фестиваль» в Бурятии посвятят теме экологии
05.08.2022 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 августа

Читайте также
Жителям Закаменска, пострадавшим от града, окажут помощь почти на 3,5 млн рублей
Комиссия по ЧС будет ходатайствовать о выделении финансовых средств перед правительством республики
05.08.2022 в 12:43
В Улан-Удэ перекроют очередной участок улицы Терешковой
Объезд будет организован через улицы Павлова и Спартака
05.08.2022 в 12:25
Как сменить ребенку фамилию
Куда обратиться и с чего начать
05.08.2022 в 12:12
В Улан-Удэ достраивают ещё один проблемный объект в 105 микрорайоне
Речь идёт о доме № 4 ЖК «Юго-Западный»
05.08.2022 в 12:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru