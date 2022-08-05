В Улан-Удэ перекроют очередной участок улицы Терешковой

В Улан-Удэ с 7 по 25 августа будет перекрыт участок дороги по улице Терешковой - от улицы Павлова до улицы Спартака. Здесь продолжится ремонт дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Как сообщили в мэрии, объезд закрытого для движения участка будет организован через ул. Павлова – ул. Спартака - ул. Терешковой – далее по утвержденным схемам. В обратном направлении схемы городских маршрутов останутся без изменений.Движение вагонов по трамвайным маршрутам по ул. Терешковой останется без изменений.«В настоящий момент завершается очередной этап ремонта на проезжей части от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса. Подрядная организация «Доринвест» уложила здесь двухслойное асфальтобетонное покрытие. Осталось завершить работы на примыканиях и остановочных карманах. Участок откроют для движения 7 августа», - сообщают в городской администрации.Срок окончания ремонта всего объекта – до 1 октября.