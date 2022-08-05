Жителям Закаменска, пострадавшим от града, окажут помощь почти на 3,5 млн рублей

В Бурятии региональная Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла сегодня решение ходатайствовать перед правительством республики о выделении необходимых финансовых средств на оказание единовременной материальной помощи жителям Закаменска, пострадавшим от крупного града.На сегодняшний день с нарастающим итогом комиссией рассмотрены обращения на оказание единовременной материальной помощи 344 пострадавшим гражданам на общую сумму 3 млн 440 тыс руб из расчета по 10 тыс руб на одного человека, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Напомним, 19 июля в 15:10 в результате выпадения дождя и крупного града – размером более 20 мм -, в Закаменске пострадали кровли социально-значимых объектов, крыши многоквартирных домов и частных домов, теплицы и насаждения на огородах жителей.В связи этим в городе введен режим ЧС муниципального характера. Предварительно: повреждены кровли – 91 дома, в которых проживают 336 человек.Фото: Главное управление МЧС по РБ