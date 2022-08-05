В Монголии началось российско-монгольское военное учение «Селенга-2022»

В Монголии в аймаке Ховд на одноименном полигоне состоялась церемония открытия традиционного совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2022», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.В ходе торжественного мероприятия были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств-участников учений. Военнослужащие в составе парадных расчетов, под аккомпанемент военного оркестра прошли торжественным маршем.После торжественной части штабы руководства учения приступили к планированию совместных действий войск.В преддверии проведения совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2022» мотострелковые подразделения обеих армий совершили марш на штатной технике на полигон «Ховд». В ходе переброски войск было отработано отражение нападения на колонны диверсионных групп условного противника под прикрытием экипажей вертолетов армейской авиации ВС РФ, также принимающих участие в учении.В ходе учения «Селенга-2022» будут отработаны вопросы подготовки и ведения совместных действий по уничтожению незаконных вооружённых формирований в горно-пустынной местности и в городских условиях. Всего в учениях принимает участие до 1,2 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой техники.Фото: пресс-служба ВВО