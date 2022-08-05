Общество 05.08.2022 в 14:49

Бурятия выиграла 12 медалей во Всероссийских трансплантационных играх

Соревнования проходили с 29 по 31 июля в спорткомплексе РНИМУ им. Пирогова
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Текст: Номер один
Бурятия выиграла 12 медалей во Всероссийских трансплантационных играх
В спорткомплексе РНИМУ им. Пирогова города Москвы состоялись первые Всероссийские трансплантационные игры. Бурятию представляла команда из пяти человек, три пациента РКБ им. Н. А. Семашко, находящиеся на диализе, и два пациента, проживающие в Москве и ожидающие трансплантацию почки.

В играх принимали участие команды из различных регионов, и Бурятия была одним из самых отдалённых. Наши спортсмены выиграли 12 медалей.

Также пациентов из Бурятии поддержали наши спортсмены. Инна Ивахинова, единственный женский Международный гроссмейстер по Восточной Сибири и Дальнему Востоку по шахматам, обратилась к участникам из Бурятии и пожелала им отличного настроения и успешных выступлений.

Организаторы проекта - НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава России, Межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов «НЕФРО – ЛИГА» и Межрегиональная Благотворительная общественная организация «Своя атмосфера».

- Во-первых, я поехала, чтобы проверить себя. Мы, диализные пациенты, во многом себя ограничиваем, нам много чего нельзя. Поэтому рискнула – поучаствовала в соревнованиях! Вторая причина – это общение, хочется познакомиться с людьми из других городов, которые находятся на диализе, либо которые перенесли трансплантацию. Интересно, как они себя чувствуют после трансплантации. И, конечно же, своим примером хочется вдохновить других людей, пришедших на диализ, что можно жить, путешествовать, заниматься спортом. Диализ – это не приговор, нельзя уходить в депрессию и замыкаться в себе, а, напротив, поменять образ жизни, развиваться, познавать новое. Сама я ожидаю очереди на трансплантацию почки, операция будет проводиться у нас, в Бурятии, на базе РКБ им. Н.А. Семашко, - поделилась Надежда Майорова, участница трансплантационных игр.

Соревнования проходили с 29 по 31 июля в спорткомплексе РНИМУ им. Пирогова. Собрались пациенты со всей России, самые отдаленные регионы, принимающие участие, это Бурятия и Якутия.

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