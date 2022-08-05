В Улан-Удэ изменится схема движения трамваев

В Улан-Удэ с 7 августа по 11 августа трамваи маршрута №1 будут перенаправлены с остановки «ТСК» через разворотное кольцо «Бурятского научного центра», далее по маршруту без изменений. Схема меняется в связи с проведением капремонта аварийного участка трамвайного пути на пересечении улиц Боевая и Сахьяновой, сообщили в мэрии.9 августа, в дополнение к маршруту №1, будет перенаправлен и маршрут №2 с остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» через разворотное кольцо «Бурятского научного центра», далее по маршруту без изменений.Трамвайные маршруты № 4, 5, 7, 8 будут следовать по маршрутам без изменений.Фото: «Номер один»