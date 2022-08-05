Общество 05.08.2022 в 15:03
В Улан-Удэ в ИК-2 изъята курица гриль с наркотиками
В тушке, которая насторожила служебную собаку, обнаружены два свертка с белым веществом
Текст: Номер один
В Улан-Удэ в исправительной колонии №2 при досмотре передачи осужденному в курице гриль обнаружены два полиэтиленовых свертка диаметром около 1 см и длиной около 3 см с неустановленным веществом белого цвета, предположительно наркотическим средством, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
Собака «Райза», натренированная на поиск наркотических средств, обозначила наличие наркотиков в указанных свертках. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению факта организации доставки наркотических средств, также устанавливаются все участники организации доставки данных предметов.
Изъятые свертки направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр, а правонарушитель передан сотрудникам управления наркоконтроля МВД России по Бурятии для проведения процессуальных действий.
Фото: УФСИН России по Бурятии
Собака «Райза», натренированная на поиск наркотических средств, обозначила наличие наркотиков в указанных свертках. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению факта организации доставки наркотических средств, также устанавливаются все участники организации доставки данных предметов.
Изъятые свертки направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр, а правонарушитель передан сотрудникам управления наркоконтроля МВД России по Бурятии для проведения процессуальных действий.
Фото: УФСИН России по Бурятии