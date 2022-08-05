В Бурятии прощаются с талантливым педагогом Светланой Гармаевой

Ректорат БГУ, дирекция и коллектив Института филологии, иностранных языков и межкультурной коммуникации, кафедры русской и зарубежной литературы с глубоким прискорбием сообщают, что 4 августа 2022 года на 85-ом году ушла из жизни доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, «Отличник высшей школы СССР», «Заслуженный работник образования РБ» Гармаева Светлана Искровна.Светлана Искровна Гармаева была талантливым педагогом, великолепным лектором, блестящим ученым, легендой филологического факультета.Светлана Гармаева родилась 31 марта 1938 года в г. Закаменск Бурятской АССР. В 1957 году окончила закаменскую школу №8. Затем училась в Москве в МПГУ им. В. И. Ленина, далее в аспирантуре Института мировой литературы им. А. Горького. Защитила диссертации на соискание ученых степеней кандидата (1973) и доктора филологических наук (1998). Монография «Типология художественных традиций в прозе Бурятии XX века» (1996) сыграла важную роль в развитии литературоведения народов Сибири. Научными приоритетами исследовательской деятельности С. И. Гармаевой были теория и практика литературного процесса, литератур народов Сибири, Севера и Дальнего Востока.С 1973 года до конца жизни трудовая деятельность С. И. Гармаевой была связана с филологическим факультетом БГПИ — БГУ, где она вела теоретические курсы по литературе и литературоведению. В течение десяти лет (1988–1998) она возглавляла кафедру литературы, сделала многое для улучшения преподавания литературы в вузе и школе, особенно в сельских учебных заведениях Бурятии. По инициативе кафедры была создана экспериментальная школа гуманитарного направления в г. Закаменск, которая стала первой районной гимназией и федеральной экспериментальной площадкой.В 2001 году под научным руководством С. И. Гармаевой впервые вышел сборник «Труды молодых филологов».В 1998 году организовала первую на факультете межвузовскую научную конференцию «Литература и религия»; в течение 10 лет (2005–2015) руководила Международным круглым столом по актуальным проблемам евразийского фронтира. Долгие годы была членом Ученого совета филологического факультета, Ученого совета БГПИ — БГУ, членом диссертационного совета по защите докторских диссертаций по русской литературе и литературе народов России, научным руководителем направления «Теоретические аспекты изучения регионального научного текста».Светлана Гармаева как профессионально подготовленный педагог и наставник-воспитатель молодых, глубокий исследователь литературы и литературного процесса пользовалась заслуженным уважением среди студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников не только филологического факультета, ИФИЯиМК, но и всего Бурятского государственного университета, а также российских литературоведов, исследователей национальных литератур Сибири, высоким авторитетом и искренней любовью среди учителей-практиков. Ее заслуги оценены по достоинству. За многолетний и добросовестный труд она награждена званиями «Отличник высшей школы СССР» (1987), «Заслуженный работник образования РБ» (1999), «Заслуженный работник БГУ» (2015), знаком «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР» (1991), Почетной грамотой Народного Хурала РБ (2007), золотым Почетным нагрудным знаком РБ (2012)Вся жизнь Светланы Искровны Гармаевой — пример бесконечной преданности выбранному делу и служению людям. Память о любимом Педагоге с большой буквы навсегда останется в сердцах коллег, аспирантов и студентов.Ректорат и коллектив университета глубоко скорбят о невосполнимой утрате и выражают искренние соболезнования родным и близким.Прощание состоится 8 августа с 11 до 12 ч. в Зале памяти по адресу ул. Борсоева 1а/1.