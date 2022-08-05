Общество 05.08.2022 в 16:14

В Бурятии прощаются с талантливым педагогом Светланой Гармаевой

49 лет Светлана Искровна преподавала литературу на филфаке БГУ, став его легендой
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Текст: Номер один
В Бурятии прощаются с талантливым педагогом Светланой Гармаевой
Ректорат БГУ, дирекция и коллектив Института филологии, иностранных языков и межкультурной коммуникации, кафедры русской и зарубежной литературы с глубоким прискорбием сообщают, что 4 августа 2022 года на 85-ом году ушла из жизни доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, «Отличник высшей школы СССР», «Заслуженный работник образования РБ» Гармаева Светлана Искровна.

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Светлана Искровна Гармаева была талантливым педагогом, великолепным лектором, блестящим ученым, легендой филологического факультета.  

Светлана Гармаева родилась 31 марта 1938 года в г. Закаменск Бурятской АССР. В 1957 году окончила закаменскую школу №8. Затем училась в Москве в МПГУ им. В. И. Ленина, далее в аспирантуре Института мировой литературы им. А. Горького. Защитила диссертации на соискание ученых степеней кандидата (1973) и доктора филологических наук (1998). Монография «Типология художественных традиций в прозе Бурятии XX века» (1996) сыграла важную роль в развитии литературоведения народов Сибири. Научными приоритетами исследовательской деятельности С. И. Гармаевой были теория и практика литературного процесса, литератур народов Сибири, Севера и Дальнего Востока.

С 1973 года до конца жизни трудовая деятельность С. И. Гармаевой была связана с филологическим факультетом БГПИ — БГУ, где она вела теоретические курсы по литературе и литературоведению. В течение десяти лет (1988–1998) она возглавляла кафедру литературы, сделала многое для улучшения преподавания литературы в вузе и школе, особенно в сельских учебных заведениях Бурятии. По инициативе кафедры была создана экспериментальная школа гуманитарного направления в г. Закаменск, которая стала первой районной гимназией и федеральной экспериментальной площадкой.

В 2001 году под научным руководством С. И. Гармаевой впервые вышел сборник «Труды молодых филологов».    

В 1998 году организовала первую на факультете межвузовскую научную конференцию «Литература и религия»; в течение 10 лет (2005–2015) руководила Международным круглым столом по актуальным проблемам евразийского фронтира. Долгие годы была членом Ученого совета филологического факультета, Ученого совета БГПИ — БГУ, членом диссертационного совета по защите докторских диссертаций по русской литературе и литературе народов России, научным руководителем направления «Теоретические аспекты изучения регионального научного текста».      

Светлана Гармаева как профессионально подготовленный педагог и наставник-воспитатель молодых, глубокий исследователь литературы и литературного процесса пользовалась заслуженным уважением среди студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников не только филологического факультета, ИФИЯиМК, но и всего Бурятского государственного университета, а также российских литературоведов, исследователей национальных литератур Сибири, высоким авторитетом и искренней любовью среди учителей-практиков. Ее заслуги оценены по достоинству. За многолетний и добросовестный труд она награждена званиями «Отличник высшей школы СССР» (1987), «Заслуженный работник образования РБ» (1999), «Заслуженный работник БГУ» (2015), знаком «За отличные успехи в работе в области  высшего образования СССР» (1991), Почетной грамотой Народного Хурала РБ (2007), золотым Почетным нагрудным знаком РБ (2012)             

Вся жизнь Светланы Искровны Гармаевой — пример бесконечной преданности выбранному делу и служению людям. Память о любимом Педагоге с большой буквы навсегда останется в сердцах коллег, аспирантов и студентов.

Ректорат и коллектив университета глубоко скорбят о невосполнимой утрате и выражают искренние соболезнования родным и близким. 

Прощание состоится 8 августа с 11 до 12 ч. в Зале памяти по адресу ул. Борсоева 1а/1.     

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