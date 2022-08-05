Общество 05.08.2022 в 17:32

Снежный барс решил позагорать

Ученым удалось получить редкие кадры изнывающего от жары ирбиса
A- A+
Текст: Номер один
Снежный барс решил позагорать
В Саяно-Шушенском биосферном заповеднике государственные инспекторы тщательно обследуют места обитания ирбисов. Благодаря установленным на территории фотоловушкам ученым удалось получить редкие кадры изнывающего от жары самца снежного барса, сообщает пресс-служба минприроды России.

Ирбис расположился возле одной из маркировочных точек в жаркий день. Судя по видео, самцу нелегко переносить такую жару – температура воздуха в начале съёмки составляла +32°С, а затем, менее чем за 20 минут, поднялась ещё на 2°С.

«Снежные барсы обычно скрываются от палящего солнца в укрытиях. На этот раз самец решил переждать жару возле маркировочной точки, которая расположена около источника воды. Вероятно, поэтому животное и остановилось здесь на отдых», – поясняют в научном отделе заповедника.

По материалам журналов фенологических наблюдений, которые ведут государственные инспекторы кордонной службы заповедника, лето 2022 года характеризуется более высокими значениями температур по сравнению с прошлым годом. Жару тяжело переносить животным, страдают от нее и растения. Однако, лето в горах короткое, и совсем скоро жаркие дни разбавит предосенняя прохлада.

Снежный барс – вид, занесенный в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Снежный барс является одним из приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» нацпроекта «Экология». На сегодняшний день, по оценкам экспертов, численность ирбисов, обитающих на территории России, не превышает 90 особей. В ареал их обитания входит и Бурятия (Восточные Саяны).

Фото: mnr.gov.ru
Теги
наука экология барс

Все новости

Снежный барс решил позагорать
05.08.2022 в 17:32
В Бурятии прощаются с талантливым педагогом Светланой Гармаевой
05.08.2022 в 16:14
МегаФон: россияне заинтересовались ресейл-платформами
05.08.2022 в 16:03
В Улан-Удэ бдительная горожанка помогла найти пропавшую девочку
05.08.2022 в 15:43
В Улан-Удэ в ИК-2 изъята курица гриль с наркотиками
05.08.2022 в 15:03
В Улан-Удэ изменится схема движения трамваев
05.08.2022 в 15:02
Бурятия выиграла 12 медалей во Всероссийских трансплантационных играх
05.08.2022 в 14:49
Один человек попал в больницу после ДТП с маршруткой в Улан-Удэ
05.08.2022 в 14:23
В Монголии началось российско-монгольское военное учение «Селенга-2022»
05.08.2022 в 13:22
В Улан-Удэ пьяный водитель бился головой о приборную панель в машине ГИБДД
05.08.2022 в 12:53
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 августа

Читайте также
В Бурятии прощаются с талантливым педагогом Светланой Гармаевой
49 лет Светлана Искровна преподавала литературу на филфаке БГУ, став его легендой
05.08.2022 в 16:14
В Улан-Удэ в ИК-2 изъята курица гриль с наркотиками
В тушке, которая насторожила служебную собаку, обнаружены два свертка с белым веществом
05.08.2022 в 15:03
В Улан-Удэ изменится схема движения трамваев
Причина – капремонт аварийного участка пути
05.08.2022 в 15:02
Бурятия выиграла 12 медалей во Всероссийских трансплантационных играх
Соревнования проходили с 29 по 31 июля в спорткомплексе РНИМУ им. Пирогова
05.08.2022 в 14:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru