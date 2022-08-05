Снежный барс решил позагорать

В Саяно-Шушенском биосферном заповеднике государственные инспекторы тщательно обследуют места обитания ирбисов. Благодаря установленным на территории фотоловушкам ученым удалось получить редкие кадры изнывающего от жары самца снежного барса, сообщает пресс-служба минприроды России.Ирбис расположился возле одной из маркировочных точек в жаркий день. Судя по видео, самцу нелегко переносить такую жару – температура воздуха в начале съёмки составляла +32°С, а затем, менее чем за 20 минут, поднялась ещё на 2°С.«Снежные барсы обычно скрываются от палящего солнца в укрытиях. На этот раз самец решил переждать жару возле маркировочной точки, которая расположена около источника воды. Вероятно, поэтому животное и остановилось здесь на отдых», – поясняют в научном отделе заповедника.По материалам журналов фенологических наблюдений, которые ведут государственные инспекторы кордонной службы заповедника, лето 2022 года характеризуется более высокими значениями температур по сравнению с прошлым годом. Жару тяжело переносить животным, страдают от нее и растения. Однако, лето в горах короткое, и совсем скоро жаркие дни разбавит предосенняя прохлада.– вид, занесенный в Красную книгу России, Красный список Международного союза охраны природы и в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Снежный барс является одним из приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» нацпроекта «Экология». На сегодняшний день, по оценкам экспертов, численность ирбисов, обитающих на территории России, не превышает 90 особей. В ареал их обитания входит и Бурятия (Восточные Саяны).Фото: mnr.gov.ru