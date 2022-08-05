Общество 05.08.2022 в 17:52

В ходе российско-монгольского учения впервые будут применены современные системы ПВО

Стрельбы выполнят расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» армии ВВС и ПВО Восточного военного округа

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В ходе российско-монгольского учения впервые будут применены современные системы ПВО
В ходе практической части стартовавшего накануне совместного российско-монгольского учения «Селенга-2022» задачи противовоздушной обороны (ПВО) выполнят расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО). Это первое применение современной техники войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ за всю историю российско-монгольских учений «Селенга», сообщили в пресс-службе ВВО.

Расчеты ЗРПК будут выполнять учебно-боевые задачи в составе совместной тактической группировки войск армий двух стран, и применяться для уничтожения воздушных и наземных объектов с использованием штатного ракетно-пушечного вооружения.

Ранее, в преддверии проведения совместного учения расчеты «Панцирь-С» в составе российского воинского контингента менее чем за двое суток, были переброшены в братскую Монголию и совершили марш  на расстояние около 1,5 тыс километров из столицы Монголии - города Улан-Батор на полигон «Ховд». Помимо расчетов ЗРПК марш выполняли мотострелковые подразделения обеих армий на бронетранспортёрах БТР-82АМ и БТР-80, группы специального назначения на бронеавтомобилях  «Тайфун» и «Рысь», а также современная техника подразделений управления, материально-технического обеспечения и военной полиции ВВО.

Техника проследовала двумя колоннами по дорогам общего пользования, а также по отдельным участкам полевых дорог. В ходе переброски войск было отработано отражение нападения диверсионных групп условного противника под прикрытием экипажей вертолетов армейской авиации ВС РФ Ми-8АМТШ и Ми-24, также принимающих участие в учениях.

Напомним, что в ходе совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2022» на полигоне «Ховд» в западной части Монголии будут отработаны вопросы подготовки и ведения совместных действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности и в городских условиях. Всего в учениях принимает участие более 1,2 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой техники.

Фото: ВВО

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Россия Монголия оборона учения

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