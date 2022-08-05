Общество 05.08.2022 в 18:07
В Бурятии с начала купального сезона погибли 15 человек, включая двух детей
В республике проводится межведомственный профилактический рейд «Вода – безопасная территория»
Текст: Номер один
С начала купального сезона на акваториях Бурятии зарегистрировано 18 происшествий, в результате которых погибли 15 человек, в том числе два ребенка, сообщили в Главном управлении МСЧ по Бурятии.
Один из трагических инцидентов произошел 4 августа.Как информировал «Номер один», Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту смерти девушки на Байкале и исчезновению ее маленького брата.
Региональный главк МЧС проводит акцию «Вода – безопасная территория». Межведомственный профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности и снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах республики.
В рамках акции за текущие сутки проведено четыре внеплановых профилактических выхода с привлечением специалистов муниципалитетов, полиции, внештатных инспекторов, представителей общественных формирований «Молодежка ОНФ», поисково-спасательного отряда ВСГУТУ «Атлант» и спасателей ОСВОД. Проведено 47 бесед с населением, охвачено 170 человек, проведено шесть занятий с 308 детьми, роздано 147 памяток.
Патрулирования водных объектов проходят по утвержденному графику в выходные дни всем инспекторским составом. В будни проводятся внеплановые мероприятия по береговой линии в составе межведомственных групп.
Особое внимание во время проведения акции уделяется детской безопасности. С целью профилактики несчастных случаев с подрастающим поколением проводятся занятия по правилам безопасности на воде в детских оздоровительных лагерях, на детских площадках.
В ходе рейдов сотрудники ГИМС проверяют наличие технического освидетельствования у судовладельцев, а также наличие спасательных средств, соблюдение норм пассажировместимости. За нарушение обеспечения безопасности пассажиров для владельцев маломерных судов применяются штрафные санкции.
Фото: Главное управление МЧС по РБ
Один из трагических инцидентов произошел 4 августа.Как информировал «Номер один», Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту смерти девушки на Байкале и исчезновению ее маленького брата.
Региональный главк МЧС проводит акцию «Вода – безопасная территория». Межведомственный профилактический рейд направлен на обеспечение безопасности и снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах республики.
В рамках акции за текущие сутки проведено четыре внеплановых профилактических выхода с привлечением специалистов муниципалитетов, полиции, внештатных инспекторов, представителей общественных формирований «Молодежка ОНФ», поисково-спасательного отряда ВСГУТУ «Атлант» и спасателей ОСВОД. Проведено 47 бесед с населением, охвачено 170 человек, проведено шесть занятий с 308 детьми, роздано 147 памяток.
Патрулирования водных объектов проходят по утвержденному графику в выходные дни всем инспекторским составом. В будни проводятся внеплановые мероприятия по береговой линии в составе межведомственных групп.
Особое внимание во время проведения акции уделяется детской безопасности. С целью профилактики несчастных случаев с подрастающим поколением проводятся занятия по правилам безопасности на воде в детских оздоровительных лагерях, на детских площадках.
В ходе рейдов сотрудники ГИМС проверяют наличие технического освидетельствования у судовладельцев, а также наличие спасательных средств, соблюдение норм пассажировместимости. За нарушение обеспечения безопасности пассажиров для владельцев маломерных судов применяются штрафные санкции.
Фото: Главное управление МЧС по РБ