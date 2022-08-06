Общество 06.08.2022 в 11:11

Двойные списания платы за проезд в трамваях Улан-Удэ объяснили обновлением программы

МУП «Управление трамвая» призвало пассажиров не паниковать
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Текст: Константин Воронов
Двойные списания платы за проезд в трамваях Улан-Удэ объяснили обновлением программы
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, 1 и 2 августа «Сбербанк» провел обновление программного обеспечения, из-за чего у пассажиров трамваев плата за проезд в эти дни не списывалась, так как не проходила транзакция с банками. После устранения неполадок пассажирам начали приходить сообщения о списаниях за несколько поездок.

«МУП «Управление трамвая» сожалеет, что у наших пассажиров возникли сложности, но не стоит паниковать. Просим отнестись к кондукторам с уважением и без излишней агрессии. Также напоминаем, что за безналичную оплату в общественном транспорте отвечает ООО «Оператор транспортных сервисов» и Сбербанк, - прокомментировали ситуацию в «Управлении трамвая».

«По предварительным данным, списания проходят за период пользования трамваем 1 и 2 августа. В случае возникновения дополнительных вопросов можно написать на телефон техподдержки в мессенджере Вайбер 8-908-597-70-00», - в свою очередь сообщили в ООО «Оператор транспортных сервисов».

Фото: «Номер один»
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