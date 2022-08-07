Общество 07.08.2022 в 12:48

Улан-Удэнцы назвали пригородный частный сектор деревянным гетто

И призвали облагородить участки хотя бы зелеными насаждениями
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Текст: Номер один
Улан-Удэнцы назвали пригородный частный сектор деревянным гетто
Окраина Улан-Удэ и часть его районов сплошь застроена частными домами. Но выглядит такая территория не всегда красиво. Так, автор поста в паблике «Аноним 03» высказался критически в адрес жителей Левого Берега, поселков Солдатского и Поселья. 

«Жители Левого Берега, скажите, это что, так сложно ухаживать за своим участком, содержать в чистоте свою придомовую территорию, не ставить высокие заборы, садить какие-нибудь деревца? Проедешься, например, по Солдатскому или Поселью и такое ощущение, что очутился в гетто-районах Бразилии или Индии - однотипные деревянные домики за трёхметровым забором и очень мало зелёных насаждений, придомовая территория с полынью по пояс. Так пусто и неухоженно… Еще и собаки до кучи искусают. Когда наш частный сектор будет как в Европе или Америке - зеленый, аккуратненький и без заборов? Ведь туристам, едущим с аэропорта, неприятно смотреть на это безобразие», - высказался о наболевшем автор поста, выложив в качестве образца красивые фото европейских домиков и ухоженных участков. 

В ответ на такое замечание в комментариях на автора обрушился шквал негодования. Особенно жителей частного сектора возмутило то, что им предложили жить без заборов. 

- С таким забором, как на снимке, за ночь все снесут, вытопчут, поломают... Тогда придётся ставить четырехметровый забор с колючей проволокой. Граждане России, ещё не готовы к таким изменениям, да и денег не хватает на такую красоту. А вот траву и мусор возле дома убирать обязаны!

- Конечно это тяжело! Вы представляете, сколько сил и денег уйдет, чтобы содержать газоны, деревца, на покупку красивого штакетника и того же самого газона, газонокосилки, шлангов, сенаторских ножниц, чернозёма? Список продолжать? Ах, да, ещё садовника оплачивать, потому что большинство с утра до позднего вечера на работе все же. И все только для услады ваших милых, но глупых глаз. 

- Автор, деньги переводи сделаем без проблем!

- Когда родители только строились, к ним ночью приехали на воровайке и увезли новые ворота. А вы - штакетник, газончик. 

- Уже несколько раз писали, посадите красивые деревья, красивые кусты. Да, успокойтесь уже. Не растёт здесь ничего...10 лет живу в Солдатском, у меня из кустов, только крыжовник несколько зим пережил... Ладно, я у меня руки не из того места растут, к огороду душа никогда не лежала, да и вечно на работе. У меня мама тут первые года пыталась посадить чего-нибудь. А у неё руки золотые, дача её глаз не отвести. Со своей дачи машиной саженцы привозила. И... Короче, даже она сдалась, после того как зимой всё опять замёрзло без снега, а потом, что осталось скончалось под глиной, которая превратилась после дождей в бетон.  

Но есть и те, кто поддержал автора. 

- Не всё же опирается в деньгах. Можно и выйти выдернуть траву, только не кидая её на дорогу, как делают некоторые. Убрать за собой мусор. Посадить какие-то озеленения. Поработать ручками. Это же элементарно можно сделать же.

- В чем-то Вы правы... Вспомните деревни, как раньше строили? Дом с палисадником в котором растет дерево или кустарник, цветы, придомовая территория с лавочкой возле палисадника, и только потом забор, дверь, ворота! Было нормально и красиво. Уютно!

- Хоть бы саженцы посадили и ухаживали. Смотришь при посадке с самолета на это Левобережье - ни одного кустика. Поражает, что большинство комментаторов только оправдывается и защищает сложившееся положение. Бескультурье. Как будто озеленить - это дорого, - пишут горожане. 

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