Общество 07.08.2022 в 13:31
В Улан-Удэ в сотых кварталах прошел сильный град
Однако в остальных районах города не было даже дождя
Текст: Номер один
Сегодня улан-удэнцев удивила очередная погодная аномалия. Пока жители сотых кварталов снимали на фото и видео дождь и сильный град, в остальных районах не выпало ни капли дождя.
Как сообщают синоптики, завтра в городе и республике прояснится, дожди на время отступят. Температура воздуха завтра снова станет по-летнему теплой: днем воздух прогреется до 24-25 градусов.
Как сообщают синоптики, завтра в городе и республике прояснится, дожди на время отступят. Температура воздуха завтра снова станет по-летнему теплой: днем воздух прогреется до 24-25 градусов.
ТегиОбщество