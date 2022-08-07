В Улан-Удэ в сотых кварталах прошел сильный град

Сегодня улан-удэнцев удивила очередная погодная аномалия. Пока жители сотых кварталов снимали на фото и видео дождь и сильный град, в остальных районах не выпало ни капли дождя.Как сообщают синоптики, завтра в городе и республике прояснится, дожди на время отступят. Температура воздуха завтра снова станет по-летнему теплой: днем воздух прогреется до 24-25 градусов.