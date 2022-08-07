Общество 07.08.2022 в 13:31

В Улан-Удэ в сотых кварталах прошел сильный град

Однако в остальных районах города не было даже дождя
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ в сотых кварталах прошел сильный град
Сегодня улан-удэнцев удивила очередная  погодная аномалия. Пока жители сотых кварталов снимали на фото и видео дождь и сильный град,  в остальных районах не выпало ни капли дождя. 

Как сообщают синоптики, завтра в городе и республике прояснится, дожди на время отступят. Температура воздуха завтра снова станет по-летнему теплой: днем воздух прогреется до 24-25 градусов. 



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