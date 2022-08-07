В Улан-Удэ выступят ведущие анестезиологи-реаниматологи страны

12 августа 2022 г. в 09:00 на базе ГАУЗ «ДРКБ» МЗ РБ пройдет «Школа Федерации анестезиологов и реаниматологов», организованная Общероссийской общественной организацией «Федерация анестезиологов и реаниматологов». Такие образовательные конференции уже проведены во многих крупных городах России. Их лекторами являются ведущие ученые и преподаватели-практикующие специалисты из центральных городов России и городов, где проходят «Школы».Цель мероприятия — расширить существующую систему дополнительного медицинского образования, акцентируя внимание на наиболее сложных моментах практической жизни докторов, помочь им избежать ошибок и осложнений в своей практике.На конференции, впервые с создания школы, со своими лекциями выступит практически полный состав президиума «Федерации анестезиологов и реаниматологов», а именно, 14 из 17 действующих членов правления, которые смогут поделиться своим опытом и знаниями с врачами не только нашей республики, но и Иркутской области, Забайкальского края и Монголии.В качестве слушателей приглашены анестезиологи-реаниматологи, врачи смежных специальностей, таких как пульмонология, гематология и переливание крови, хирургия, травматология, гастроэнтерология и т.д., ординаторы и студенты 5-6 курсов Медицинского института БГУ. Для тех, кто не сможет очно присутствовать конференция будет транслироваться в онлайн-режиме.«Анестезиология и реаниматология объединяет в себе почти все специальности, существующие в здравоохранении, ведь пациенты практически с любым заболеванием, в случае своей декомпенсации или острого процесса, могут попасть в реанимацию и проходить лечение у нас.Поэтому на конференции будут озвучены вопросы, касающиеся не только нашей специальности, но и других. Особое внимание будет уделено лекциям по гемостазу – одной из самых актуальных тем в постковидное время», - прокомментировал Александр Григорьевич Нелюбин, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог МЗ РБ.В рамках образовательного проекта с докладами выступят:Лебединский Константин Михайлович, президент Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» (ФАР), д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург (online)Грицан Алексей Иванович, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии института последипломного образования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора в.Ф. Войно – Ясенецкого» Минздрава России, директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр медицинского образования», главный анестезиолог –реаниматолог Красноярского края и Сибирского федерального округа, д.м.н, профессор, г. КрасноярскОвезов Алексей Мурадович, заведующий отделением анестезиологии (Наука), заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии МЗ Московской области, председатель Московского областного регионального отделения ФАР (Москва); д.м.н., профессор, г. Москваи другие.Источник: Республиканская больница им. Н.А. Семашко