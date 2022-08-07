Общество 07.08.2022 в 15:07

В Улан-Удэ выступят ведущие анестезиологи-реаниматологи страны

Светила медицины прочитают лекции для медиков Бурятии
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ выступят ведущие анестезиологи-реаниматологи страны
12 августа 2022 г. в 09:00 на базе ГАУЗ «ДРКБ» МЗ РБ пройдет «Школа Федерации анестезиологов и реаниматологов», организованная Общероссийской общественной организацией «Федерация анестезиологов и реаниматологов». Такие образовательные конференции уже проведены во многих крупных городах России. Их лекторами являются ведущие ученые и преподаватели-практикующие специалисты из центральных городов России и городов, где проходят «Школы».

Цель мероприятия — расширить существующую систему дополнительного медицинского образования, акцентируя внимание на наиболее сложных моментах практической жизни докторов, помочь им избежать ошибок и осложнений в своей практике.

На конференции, впервые с создания школы, со своими лекциями выступит практически полный состав президиума «Федерации анестезиологов и реаниматологов», а именно, 14 из 17 действующих членов правления, которые смогут поделиться своим опытом и знаниями с врачами не только нашей республики, но и Иркутской области, Забайкальского края и Монголии.

В качестве слушателей приглашены анестезиологи-реаниматологи, врачи смежных специальностей, таких как пульмонология, гематология и переливание крови, хирургия, травматология, гастроэнтерология и т.д., ординаторы и студенты 5-6 курсов Медицинского института БГУ. Для тех, кто не сможет очно присутствовать конференция будет транслироваться в онлайн-режиме.

«Анестезиология и реаниматология объединяет в себе почти все специальности, существующие в здравоохранении, ведь пациенты практически с любым заболеванием, в случае своей декомпенсации или острого процесса, могут попасть в реанимацию и проходить лечение у нас.

Поэтому на конференции будут озвучены вопросы, касающиеся не только нашей специальности, но и других. Особое внимание будет уделено лекциям по гемостазу – одной из самых актуальных тем в постковидное время», - прокомментировал Александр Григорьевич Нелюбин, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог МЗ РБ.

В рамках образовательного проекта с докладами выступят:

Лебединский Константин Михайлович, президент Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов» (ФАР), д.м.н., профессор, г. Санкт-Петербург (online)

Грицан Алексей Иванович, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии института последипломного образования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора в.Ф. Войно – Ясенецкого» Минздрава России, директор КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр медицинского образования», главный анестезиолог –реаниматолог Красноярского края и Сибирского федерального округа, д.м.н, профессор, г. Красноярск

Овезов Алексей Мурадович, заведующий отделением анестезиологии (Наука), заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии МЗ Московской области, председатель Московского областного регионального отделения ФАР (Москва); д.м.н., профессор, г. Москва
и другие.

Источник: Республиканская больница им. Н.А. Семашко

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