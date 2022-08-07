Общество 07.08.2022 в 15:37
Кинокартина бурятского режиссера Солбона Лыгденова набрала 3 млн просмотров на YouTube
Первый фильм «Братья» из серии «321-я Сибирская» есть в открытом доступе
Текст: Номер один
Напомним, фильм режиссера Солбона Лыгденова посвящен участию в сражениях под Сталинградом 321-й стрелковой дивизии второго формирования, укомплектованной уроженцами восточно-сибирских регионов. Съемки продолжались несколько лет, бюджет картины составил десятки миллионов рублей, включая пожертвования простых граждан. Фильм состоит из нескольких серий. Первая часть – «Братья». Она посвящена боям в самом Сталинграде одного из полков 321-й стрелковой.
Однако на большие экраны фильм в назначенные сроки так и не вышел. На своей странице в соцсетях Солбон Лыгденов объяснил причины задержки.
«Мир стремительно меняется, происходят большие перемены в жизни всей планеты! В такой период мы попали в создании своей кинокартины "321-я Сибирская". За все эти годы, кроме всего прочего, что происходило во внешнем мире, мы не сходя со своего верного пути, понимая всю ответственность создаваемой истории, продолжали работу над фильмом! Было масса трудностей и они, конечно же есть, но грех жаловаться! Мы работаем над историей нашей страны, нашего народа, наших Героев. И теперь, нам не стоит расстраиваться от всего происходящего, а более того, нам надо объединяться и созидать наш мир в лучшем направлении!
Также хочу отметить, что Первый фильм мы планировали выпустить еще в марте этого года, к 80-летнему юбилею формирования 321-й стрелковой дивизии, но увы, вы все знаете, какие события происходят вокруг. И все же мы выходим. Мы очень хотели привлечь профессиональные студии, которые смогут нам записать звук, сделать цветокоррекцию, обеспечить нас компьютерной графикой! Пока ребята, оцените наше творчество без современных технологических прикрас, как есть, в живую! Приятно просмотра», - написал Солбон Лыгденов.
По словам режиссера, это лишь начало показов. Основную часть кинокартины "321-я Сибирская. Красные небеса" планируется выпустить в прокат в начале 2023 года, к 80-тилетнему Юбилею Победы в Сталинградской битве. Далее будет выпущен мини-сериал из 8-10 серий.
«Работы еще много над картиной! Создавать исторические фильмы очень сложно, и я уверен, что зритель наш нас поймет и поддержит», - подытожил режиссер.
В комментариях под фильмом на YouTube огромное количество положительных отзывов о фильме:
- Долго ждал выхода этого фильма, долго готовился к просмотру. Посмотрел и не пожалел. Фильм вызвал бурю эмоций. И слезы, и радость, и смех. Ни запад, ни американцы не поймут этот фильм, он для нас, для советских людей, для братских народов. Перечислять не стану, чтобы никого не обидеть. С уважением, Ермек из Казахстана.
- Русские, буряты, украинцы, грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, тувинцы, якуты, башкиры, казахи, монголы... Долго перечислять даже по национальностям всех, кто буквально выгрыз эту победу. И прав политрук - это наша Родина.
- Вечная память героям Сибирякам! Никто не забыт ничто не забыто! Достойный фильм.
- Отличный Фильм! Поймал себя на мысли, будто сам находишься среди этих солдат, как кинооператор военной хроники и наблюдаешь их жизнь и смерть со стороны... Со мной такое впервые... Очень необычно и грамотно снято... И звуки войны и диалогов тоже необычно сделаны... Нет обобщённой "студийной" озвучки... Респект!
- Посмотрел только 30 мин. я в шоке, такое ощущение, что ты тоже там, стреляешь, бежишь, ползёшь, Господи помилуй наших дедушек, бабушек, всех, кому досталось пережить и победить в этой ужасной войне.
- Хорошее кино. Вообще это прецедент - где то в глубине России, без всякой шумихи сумели снять очень хорошо сделанный фильм. Большая благодарность создателям.
- Вот это фильм! Давно я такое не видел. В стиле "Чистилище". Весь фильм в напряжении, как будто сам воевал, а в конце фильма пот вытер со лба. Просто шедевр! – пишут в комментариях.
Посмотреть фильм можно бесплатно на платформе YouTube. Ссылка здесь.
В настоящий момент фильм уже посмотрели порядка 3 млн человек.
Однако на большие экраны фильм в назначенные сроки так и не вышел. На своей странице в соцсетях Солбон Лыгденов объяснил причины задержки.
«Мир стремительно меняется, происходят большие перемены в жизни всей планеты! В такой период мы попали в создании своей кинокартины "321-я Сибирская". За все эти годы, кроме всего прочего, что происходило во внешнем мире, мы не сходя со своего верного пути, понимая всю ответственность создаваемой истории, продолжали работу над фильмом! Было масса трудностей и они, конечно же есть, но грех жаловаться! Мы работаем над историей нашей страны, нашего народа, наших Героев. И теперь, нам не стоит расстраиваться от всего происходящего, а более того, нам надо объединяться и созидать наш мир в лучшем направлении!
Также хочу отметить, что Первый фильм мы планировали выпустить еще в марте этого года, к 80-летнему юбилею формирования 321-й стрелковой дивизии, но увы, вы все знаете, какие события происходят вокруг. И все же мы выходим. Мы очень хотели привлечь профессиональные студии, которые смогут нам записать звук, сделать цветокоррекцию, обеспечить нас компьютерной графикой! Пока ребята, оцените наше творчество без современных технологических прикрас, как есть, в живую! Приятно просмотра», - написал Солбон Лыгденов.
По словам режиссера, это лишь начало показов. Основную часть кинокартины "321-я Сибирская. Красные небеса" планируется выпустить в прокат в начале 2023 года, к 80-тилетнему Юбилею Победы в Сталинградской битве. Далее будет выпущен мини-сериал из 8-10 серий.
«Работы еще много над картиной! Создавать исторические фильмы очень сложно, и я уверен, что зритель наш нас поймет и поддержит», - подытожил режиссер.
В комментариях под фильмом на YouTube огромное количество положительных отзывов о фильме:
- Долго ждал выхода этого фильма, долго готовился к просмотру. Посмотрел и не пожалел. Фильм вызвал бурю эмоций. И слезы, и радость, и смех. Ни запад, ни американцы не поймут этот фильм, он для нас, для советских людей, для братских народов. Перечислять не стану, чтобы никого не обидеть. С уважением, Ермек из Казахстана.
- Русские, буряты, украинцы, грузины, армяне, азербайджанцы, казахи, тувинцы, якуты, башкиры, казахи, монголы... Долго перечислять даже по национальностям всех, кто буквально выгрыз эту победу. И прав политрук - это наша Родина.
- Вечная память героям Сибирякам! Никто не забыт ничто не забыто! Достойный фильм.
- Отличный Фильм! Поймал себя на мысли, будто сам находишься среди этих солдат, как кинооператор военной хроники и наблюдаешь их жизнь и смерть со стороны... Со мной такое впервые... Очень необычно и грамотно снято... И звуки войны и диалогов тоже необычно сделаны... Нет обобщённой "студийной" озвучки... Респект!
- Посмотрел только 30 мин. я в шоке, такое ощущение, что ты тоже там, стреляешь, бежишь, ползёшь, Господи помилуй наших дедушек, бабушек, всех, кому досталось пережить и победить в этой ужасной войне.
- Хорошее кино. Вообще это прецедент - где то в глубине России, без всякой шумихи сумели снять очень хорошо сделанный фильм. Большая благодарность создателям.
- Вот это фильм! Давно я такое не видел. В стиле "Чистилище". Весь фильм в напряжении, как будто сам воевал, а в конце фильма пот вытер со лба. Просто шедевр! – пишут в комментариях.
Посмотреть фильм можно бесплатно на платформе YouTube. Ссылка здесь.
В настоящий момент фильм уже посмотрели порядка 3 млн человек.
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