Общество 08.08.2022 в 09:12

В Бурятии 27 чиновников наказали за недостоверные декларации

Нарушения выявлены в администрации Тункинского района
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии 27 чиновников наказали за недостоверные декларации
Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в работе администрации Тункинского района.

«Выявлены факты нарушений закона при предоставлении сведений о доходах и имуществе за 2021 год. Муниципальными служащими не отражены сведения об открытых счетах в банках, неверно указаны суммы полученных доходов, отдельными лицами допущены факты неуведомления об имеющейся в собственности недвижимости», - рассказали в надзорном ведомстве.

По итогам проверки прокурор внес главе района представление. По результатам его рассмотрения 27 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Фото: «Номер один»
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декларация о доходах

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