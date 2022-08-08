В Бурятии 27 чиновников наказали за недостоверные декларации

Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в работе администрации Тункинского района.«Выявлены факты нарушений закона при предоставлении сведений о доходах и имуществе за 2021 год. Муниципальными служащими не отражены сведения об открытых счетах в банках, неверно указаны суммы полученных доходов, отдельными лицами допущены факты неуведомления об имеющейся в собственности недвижимости», - рассказали в надзорном ведомстве.По итогам проверки прокурор внес главе района представление. По результатам его рассмотрения 27 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»