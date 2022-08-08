Основные правила установления отцовства

Мунко, г. Улан-Удэ

Установление отцовства - это признание факта, что мужчина является отцом данного ребенка, рожденного вне брака. Ели на момент рождения ребенка мужчина и женщина в браке не состояли, то для установления отцовства нужно подать заявление в загс или обратиться в суд.Подать заявление можно подать через Госуслуги. При этом нужно будет в обязательном порядке посетить загс, чтобы принести оригиналы документов: паспорта, свидетельства о рождении ребенка и судебного решения.- генетическая экспертиза;- показания свидетелей;- общие фотографии, видеозаписи;- медицинская карта ребенка или история беременности;- заключения экспертов.Одновременно с признанием отцовства можно подать на алименты. Они будут установлены со дня предъявления иска. В случае, если сведения об отце внесены со слов матери, то мужчина не имеет обязанности по уплате алиментов.Если женщина рожает ребенка в браке или в течение 300 дней после развода, отцом автоматически признается ее супруг, если не доказано иное. Согласие мужчины не требуется.Для проведения экспертизы нужно письменное согласие мужчины. Но если он откажется, суд вправе признать факт отцовства установленным.В случае, если мать умерла, недееспособна, лишена родительских прав или пропала, то отец ребенка должен подать заявление на установление отцовства в загс. Понадобится согласие органа опеки и попечительства.Если мужчина не признает себя отцом ребенка, то нужно обращаться в суд. Истцом может быть мать или сам ребенок с 18 лет.