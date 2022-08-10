Маткапитал для реконструкции дома

Максим, г. Кяхта

Реконструкция дома - это работы, в результате которых площадь жилья увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения для конкретного населенного пункта.- пристройка к дому- возведение жилой мансарды- надстройка второго этажа- ремонт в комнате- утепление фундамента- замена кровли- установка стеклопакетов- замена дверей- подключение коммуникацийРеконструкцию можно провести своими силами. В этом случае деньги поступят владельцу сертификата. Либо по договору подряда - деньги получит организация-подрядчик.1. Дом должен быть жилой и находиться в России.2. Он должен быть в собственности у женщины или ее супруга. Для земли подойдет аренда или бессрочное пользование.3. Должен быть акт, который подтверждает увеличение площади жилья. Получить его можно у уполномоченного органа по строительству.4. Ребенку, на которого выдан маткапитал, исполнилось 3 года.5. Все члены семьи получат доли по соглашению.Учетную норму жилой площади устанавливают органы местного самоуправления. Обычно от 9 до 12 кв.м. В одном регионе учетные нормы в разных населенных пунктах могут отличаться.1. Двумя частями. До начала работ - 50%. Для этого необходимо подать уведомление о планируемой реконструкции в местную администрацию. Через полгода нужно получить акт освидетельствования о реконструкции с увеличением площади. Затем можно подавать заявление на оставшиеся 50% маткапитала.2. Всю сумму сразу. Это компенсация уже произведенных затрат на реконструкцию, если работы начали заранее - даже до трехлетия ребенка, а заявление об использовании маткапитала подали после завершения. Акт об увеличении площади все равно понадобится.Важно помнить, что нельзя потратить маткапитал на оплату земельного участка.