Общество 10.08.2022 в 11:00

Маткапитал для реконструкции дома

Можно ли использовать средства для расширения жилпощади?
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Текст: Номер один
Маткапитал для реконструкции дома
«Хотим расширить жилой дом с привлечением средств материнского капитала. Возможно ли это?»,
Максим, г. Кяхта

Реконструкция дома - это работы, в результате которых площадь жилья увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения для конкретного населенного пункта. 

Примерами реконструкции могут быть:

-  пристройка к дому
- возведение жилой мансарды
- надстройка второго этажа

Не является реконструкцией:

- ремонт в комнате
- утепление фундамента
- замена кровли
- установка стеклопакетов
- замена дверей
- подключение коммуникаций

Реконструкцию можно провести своими силами. В этом случае деньги поступят владельцу сертификата.  Либо по договору подряда - деньги получит организация-подрядчик. 

Существует несколько условий компенсации затрат:

1. Дом должен быть жилой и находиться в России.

2. Он должен быть в собственности у женщины или ее супруга. Для земли подойдет аренда или бессрочное пользование. 

3. Должен быть акт, который подтверждает увеличение площади жилья. Получить его можно у уполномоченного органа по строительству. 

4. Ребенку, на которого выдан маткапитал, исполнилось 3 года. 

5. Все члены семьи получат доли по соглашению.  

Учетную норму жилой площади устанавливают органы местного самоуправления. Обычно от 9 до 12 кв.м. В одном регионе учетные нормы в разных населенных пунктах могут отличаться. 

Получить деньги за реконструкцию можно двумя частями, либо всю сумму сразу.

1. Двумя частями. До начала работ -  50%. Для этого  необходимо подать уведомление о планируемой реконструкции в местную администрацию. Через полгода нужно получить акт освидетельствования о реконструкции с увеличением площади. Затем можно подавать заявление на оставшиеся 50% маткапитала. 

2. Всю сумму сразу. Это компенсация уже произведенных затрат на реконструкцию, если работы начали заранее - даже до трехлетия ребенка, а заявление об использовании маткапитала подали после завершения. Акт об увеличении площади все равно понадобится. 

Важно помнить, что нельзя потратить маткапитал на оплату земельного участка.
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