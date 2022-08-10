Общество 10.08.2022 в 11:00
Маткапитал для реконструкции дома
Можно ли использовать средства для расширения жилпощади?
Текст: Номер один
«Хотим расширить жилой дом с привлечением средств материнского капитала. Возможно ли это?»,
Максим, г. Кяхта
Реконструкция дома - это работы, в результате которых площадь жилья увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения для конкретного населенного пункта.
Примерами реконструкции могут быть:
- пристройка к дому
- возведение жилой мансарды
- надстройка второго этажа
Не является реконструкцией:
- ремонт в комнате
- утепление фундамента
- замена кровли
- установка стеклопакетов
- замена дверей
- подключение коммуникаций
Реконструкцию можно провести своими силами. В этом случае деньги поступят владельцу сертификата. Либо по договору подряда - деньги получит организация-подрядчик.
Существует несколько условий компенсации затрат:
1. Дом должен быть жилой и находиться в России.
2. Он должен быть в собственности у женщины или ее супруга. Для земли подойдет аренда или бессрочное пользование.
3. Должен быть акт, который подтверждает увеличение площади жилья. Получить его можно у уполномоченного органа по строительству.
4. Ребенку, на которого выдан маткапитал, исполнилось 3 года.
5. Все члены семьи получат доли по соглашению.
Учетную норму жилой площади устанавливают органы местного самоуправления. Обычно от 9 до 12 кв.м. В одном регионе учетные нормы в разных населенных пунктах могут отличаться.
Получить деньги за реконструкцию можно двумя частями, либо всю сумму сразу.
1. Двумя частями. До начала работ - 50%. Для этого необходимо подать уведомление о планируемой реконструкции в местную администрацию. Через полгода нужно получить акт освидетельствования о реконструкции с увеличением площади. Затем можно подавать заявление на оставшиеся 50% маткапитала.
2. Всю сумму сразу. Это компенсация уже произведенных затрат на реконструкцию, если работы начали заранее - даже до трехлетия ребенка, а заявление об использовании маткапитала подали после завершения. Акт об увеличении площади все равно понадобится.
Важно помнить, что нельзя потратить маткапитал на оплату земельного участка.
Максим, г. Кяхта
Реконструкция дома - это работы, в результате которых площадь жилья увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения для конкретного населенного пункта.
Примерами реконструкции могут быть:
- пристройка к дому
- возведение жилой мансарды
- надстройка второго этажа
Не является реконструкцией:
- ремонт в комнате
- утепление фундамента
- замена кровли
- установка стеклопакетов
- замена дверей
- подключение коммуникаций
Реконструкцию можно провести своими силами. В этом случае деньги поступят владельцу сертификата. Либо по договору подряда - деньги получит организация-подрядчик.
Существует несколько условий компенсации затрат:
1. Дом должен быть жилой и находиться в России.
2. Он должен быть в собственности у женщины или ее супруга. Для земли подойдет аренда или бессрочное пользование.
3. Должен быть акт, который подтверждает увеличение площади жилья. Получить его можно у уполномоченного органа по строительству.
4. Ребенку, на которого выдан маткапитал, исполнилось 3 года.
5. Все члены семьи получат доли по соглашению.
Учетную норму жилой площади устанавливают органы местного самоуправления. Обычно от 9 до 12 кв.м. В одном регионе учетные нормы в разных населенных пунктах могут отличаться.
Получить деньги за реконструкцию можно двумя частями, либо всю сумму сразу.
1. Двумя частями. До начала работ - 50%. Для этого необходимо подать уведомление о планируемой реконструкции в местную администрацию. Через полгода нужно получить акт освидетельствования о реконструкции с увеличением площади. Затем можно подавать заявление на оставшиеся 50% маткапитала.
2. Всю сумму сразу. Это компенсация уже произведенных затрат на реконструкцию, если работы начали заранее - даже до трехлетия ребенка, а заявление об использовании маткапитала подали после завершения. Акт об увеличении площади все равно понадобится.
Важно помнить, что нельзя потратить маткапитал на оплату земельного участка.
Тегисправбюро