Общество 08.08.2022 в 11:11

В Бурятии выберут самый большой рыбный пирог

Конкурс пройдет на берегу Байкала
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии выберут самый большой рыбный пирог
В Бурятии появляется все больше интересных туристических мероприятий. Недавно были отобраны пять событийных мероприятий из четырех районов Бурятии, которые получили поддержку в виде государственных субсидий. 13 августа пройдет одно из них - праздник «Посольский пирог».

Как видно из названия, этнокультурный фестиваль состоится в селе Посольское на берегу Байкала. Это село известно с 17 века. Здесь находится Спасо-Преображенский монастырь.

В программе фестиваля несколько конкурсов: традиционной культуры, «Рыбный стол», а также состязание между изготовителями рыбных пирогов (выберут самый большой). Среди участников - заведения общепита и команды сельских поселений. Уже зарегистрировалось десять участников.

Кстати, фестиваль хоть и «пироговый», но обещают, что будет также уха. Мероприятие стартует в 11 часов.

Упомянутые субсидии выиграли разные районы республики. Так, господдержку получило кяхтинское мероприятие, посвященное черемухе. А, например, Селенгинский район выиграл с мероприятием, посвященным Чайному пути.

Фото: «Номер один»
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