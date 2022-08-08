В Бурятии выберут самый большой рыбный пирог

В Бурятии появляется все больше интересных туристических мероприятий. Недавно были отобраны пять событийных мероприятий из четырех районов Бурятии, которые получили поддержку в виде государственных субсидий. 13 августа пройдет одно из них - праздник «Посольский пирог».Как видно из названия, этнокультурный фестиваль состоится в селе Посольское на берегу Байкала. Это село известно с 17 века. Здесь находится Спасо-Преображенский монастырь.В программе фестиваля несколько конкурсов: традиционной культуры, «Рыбный стол», а также состязание между изготовителями рыбных пирогов (выберут самый большой). Среди участников - заведения общепита и команды сельских поселений. Уже зарегистрировалось десять участников.Кстати, фестиваль хоть и «пироговый», но обещают, что будет также уха. Мероприятие стартует в 11 часов.Упомянутые субсидии выиграли разные районы республики. Так, господдержку получило кяхтинское мероприятие, посвященное черемухе. А, например, Селенгинский район выиграл с мероприятием, посвященным Чайному пути.Фото: «Номер один»