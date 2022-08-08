В Бурятии задержали мужчину, разбившего окно знакомой

В Бурятии Росгвардейцы задержали мужчину, который разбил окно в одной из квартир многоквартирного дома города Северобайкальск. Он пытался попасть в дом к своей знакомой, чтобы занять денег.Мужчина стучался в дверь, но хозяйка, заподозрив, что незваный гость пьян, не открыла ему. Злоумышленник разозлился и кинул камень в окно на втором этаже, после чего ушел, а женщина сообщила в правоохранительные органы.Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии заметили схожего с ориентировкой мужчину в центре города и задержали. Местного 27-летнего жителя передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.Вроде и мелочи, но на юридическом языке: он подозревается «в умышленном повреждении чужого имущества». Иными словами, явно придется снова занимать. И уже не на бутылку.Фото: Росгвардия