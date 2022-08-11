Как проверить, есть ли долги на квартире?

Юлия, г. Улан-Удэ

Приобретая недвижимость в многоквартирных домах на вторичном рынке необходимо потребовать справку об отсутствии задолженности от продавца квартиры. Ее можно взять в бухгалтерии управляющей компании или ЕИРЦ.- личное обращение в управляющую компанию (УК) или ТСЖ;- личный кабинет на сайте ТСЖ или управляющей компании;- звонок в ресурсоснабжающие организации, РСО (Водоканал, Улан-Удэ Энерго, ТГК14 и другие);- в личном кабинете портала Госуслуг;- позвонив в Фонд капитального ремонта по телефону 25-25-25По общему правилу новый собственник квартиры не отвечает по долгам предыдущего, поскольку обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг лежит на каждом собственнике (ст. 210 ГК РФ). Исключение составляют взносы на капитальный ремонт. Если Вы купили квартиру с долгами за капитальный ремонт, оплачивать их придется Вам.Также необходимо уточнить не наложен ли арест на квартиру. Для этого нужно взять выписку из ЕГРН в Многофункциональном центре. Из выписки помимо факта отсутствия или наличия ареста можно установить также дату и инициатора наложения ареста.После покупки квартиры следует уведомить ЖКХ о смене собственника. Для этого нужно обратиться в ЕИРЦ с паспортом и документами на квартиру.