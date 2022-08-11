Общество 11.08.2022 в 11:00

Как проверить, есть ли долги на квартире?

Где можно самостоятельно уточнить информацию
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Текст: Номер один
Как проверить, есть ли долги на квартире?
«Собираемся купить квартиру, уже назначили дату сделки. Как узнать нет ли задолженности за коммунальные услуги?» 
Юлия, г. Улан-Удэ

Приобретая недвижимость в многоквартирных домах на вторичном рынке необходимо потребовать справку об отсутствии задолженности от продавца квартиры. Ее можно взять в бухгалтерии управляющей компании или ЕИРЦ.

Самостоятельно уточнить информацию о наличии или отсутствии задолженности по конкретному адресу можно несколькими способами: 

- личное обращение в управляющую компанию (УК) или ТСЖ;
- личный кабинет на сайте ТСЖ или управляющей компании;
- звонок в ресурсоснабжающие организации, РСО (Водоканал, Улан-Удэ Энерго, ТГК14 и другие);
- в личном кабинете портала Госуслуг;
- позвонив в Фонд капитального ремонта по телефону 25-25-25

По общему правилу новый собственник квартиры не отвечает по долгам предыдущего, поскольку обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг лежит на каждом собственнике (ст. 210 ГК РФ). Исключение составляют взносы на капитальный ремонт. Если Вы купили квартиру с долгами за капитальный ремонт, оплачивать их придется Вам.  

Также необходимо уточнить не наложен ли арест на квартиру. Для этого нужно взять выписку из ЕГРН в Многофункциональном центре. Из выписки помимо факта отсутствия или наличия ареста можно установить также дату и инициатора наложения ареста.

После покупки квартиры следует уведомить ЖКХ о смене собственника. Для этого нужно обратиться в ЕИРЦ с паспортом и документами на квартиру.
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