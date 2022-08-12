Общество 12.08.2022 в 11:00
Звание «Ветеран труда Республики Бурятия»
Кому и что за него положено
Текст: Номер один
«Моей маме дали присвоили звание «Ветеран труда Республики Бурятия». Сказали, что можно подать заявление на денежную выплату. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?»
Нина Сергеевна, г. Улан-Удэ
Отвечает Министерство социальной защиты населения Бурятии:
- Гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Республики Бурятия», предусмотрена ежемесячная выплата в размере 1 453 руб. Но положена она только тем, кто не имеет право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, за исключением компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, находящемся на территории Республики Бурятия, и имеющие доход менее 1,5 величины прожиточного минимума, устанавливаемого на соответствующий финансовый год.
Напомним, что Звание «Ветеран труда Республики Бурятия» присваивается Главой Республики Бурятия.
На данное звание имеют право:
1. Граждане, имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющие трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, награжденные государственными наградами Республики Бурятия, а также:
- государственными наградами Центрального Исполнительного Комитета Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики;
- государственными наградами Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Советской Социалистической Республики, Республики Бурятия;
- государственными наградами Верховного Совета Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Советской Социалистической Республики, Республики Бурятия;
- Почетными грамотами Совета Народных комиссаров Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики;
- Почетными грамотами Совета Министров Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Советской Социалистической Республики;
2. Женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, имеющие право на досрочное назначение страховой пенсии, награжденные государственными наградами Республики Бурятия, либо имеющие общий трудовой стаж не менее 25 лет.
Данное звание присваивается только гражданам, которые проживают на территории Республики Бурятия на постоянной основе.
Для присвоения звания «Ветеран труда Республики Бурятия» необходимо обратиться в районные отделы социальной защиты населения по месту жительства. Либо подать заявление в электронной форме через личный кабинет на портале Госуслуг.
Важно! Если ранее было присвоено звание «Ветеран труда», то звание «Ветеран труда Республики Бурятия» не присваивается.
Нина Сергеевна, г. Улан-Удэ
Отвечает Министерство социальной защиты населения Бурятии:
- Гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Республики Бурятия», предусмотрена ежемесячная выплата в размере 1 453 руб. Но положена она только тем, кто не имеет право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, за исключением компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, находящемся на территории Республики Бурятия, и имеющие доход менее 1,5 величины прожиточного минимума, устанавливаемого на соответствующий финансовый год.
Напомним, что Звание «Ветеран труда Республики Бурятия» присваивается Главой Республики Бурятия.
На данное звание имеют право:
1. Граждане, имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющие трудовой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, награжденные государственными наградами Республики Бурятия, а также:
- государственными наградами Центрального Исполнительного Комитета Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики;
- государственными наградами Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Советской Социалистической Республики, Республики Бурятия;
- государственными наградами Верховного Совета Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Советской Социалистической Республики, Республики Бурятия;
- Почетными грамотами Совета Народных комиссаров Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики;
- Почетными грамотами Совета Министров Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Советской Социалистической Республики;
2. Женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, имеющие право на досрочное назначение страховой пенсии, награжденные государственными наградами Республики Бурятия, либо имеющие общий трудовой стаж не менее 25 лет.
Данное звание присваивается только гражданам, которые проживают на территории Республики Бурятия на постоянной основе.
Для присвоения звания «Ветеран труда Республики Бурятия» необходимо обратиться в районные отделы социальной защиты населения по месту жительства. Либо подать заявление в электронной форме через личный кабинет на портале Госуслуг.
Важно! Если ранее было присвоено звание «Ветеран труда», то звание «Ветеран труда Республики Бурятия» не присваивается.
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