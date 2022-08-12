Нина Сергеевна, г. Улан-Удэ

На данное звание имеют право:

Отвечает Министерство социальной защиты населения Бурятии:- Гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Республики Бурятия», предусмотрена ежемесячная выплата в размере 1 453 руб. Но положена она только тем, кто не имеет право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, за исключением компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, находящемся на территории Республики Бурятия, и имеющие доход менее 1,5 величины прожиточного минимума, устанавливаемого на соответствующий финансовый год.Напомним, что Звание «Ветеран труда Республики Бурятия»- государственными наградами Центрального Исполнительного Комитета Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики;- государственными наградами Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Советской Социалистической Республики, Республики Бурятия;- государственными наградами Верховного Совета Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Советской Социалистической Республики, Республики Бурятия;- Почетными грамотами Совета Народных комиссаров Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики;- Почетными грамотами Совета Министров Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской Советской Социалистической Республики;Данное звание присваивается только гражданам, которые проживают на территории Республики Бурятия на постоянной основе.Для присвоения звания «Ветеран труда Республики Бурятия» необходимо обратиться в районные отделы социальной защиты населения по месту жительства. Либо подать заявление в электронной форме через личный кабинет на портале Госуслуг.Важно! Если ранее было присвоено звание «Ветеран труда», то звание «Ветеран труда Республики Бурятия» не присваивается.