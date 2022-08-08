Общество 08.08.2022 в 11:37

«Бурятский андеграунд» кинет кости в Бурдраме

Участники молодежного творческого объединения выступят в Улан-Удэ 12 августа
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Текст: Иван Иванов
«Бурятский андеграунд» кинет кости в Бурдраме
Московская арт-группа «Бурятский андеграунд» 12 августа проведет в Улан-Удэ шоу в рамках межрегионального культурного проекта «Тур вокруг Байкала».

Участники молодежного творческого объединения «Бурятский андеграунд», известного в Москве своим арт-мемом «БАТО» и массовой установкой на столичных улицах барельефов и скульптур на бурятскую тематику, в начале августа выступили в Иркутске и на острове Ольхон. После предстоящего выступления 10 августа в Усть-Баргузине, 12 августа они соберутся на открытой площадке Бурятского театра драмы им. Хоца Намсараева. Участники группы, художники и музыканты покажут, как печатаются принты на одежде и будут печатать их на одежде гостей, знакомить с технологией отливки барельефов для стрит-арта. А основы современного уличного искусства продемонстрирует на тусовке московский художник Toma 3ooo. Там же участники «Бурятского андеграунда» проведут турнир по бурятской национальной игре «Шагай Наадан». В завершении артисты Sleepyforever и Ian Hopeless презентуют свои новые музыкальные композиции. Начало выступления - 12 августа в 17.00 на открытой площадке Бурятского театра драмы.

- Этот проект очень заинтересовал министерство культуры Бурятии и наш театр, поскольку он очень интересен и позволяет по-новому взглянуть на продвижение бурятской культуры и традиций на российском уровне, - сообщили в Бурдраме. Неслучайно руководство театра смодерировало размещение события на федеральной цифровой платформе «PRO.Культура.РФ».

Мероприятие доступно по программе популяризации культурных мероприятий среди молодёжи «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 16+

Фото: russianstock.ru
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