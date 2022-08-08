В Бурятию приедет министр просвещения России

После перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, в республике пройдет восьмой Байкальский образовательный форум. Он пройдет 25-26 августа. Отличительная черта - раньше Форумы проходили под эгидой Рособрнадзора, а сейчас - под эгидой Минпросвещения страны.Запланировано участие главы федерального министерства Сергея Кравцова. Из регионов России лично приедут 80 министров, остальные примут участие по видеосвязи. Главная тема Форума - единое образовательное пространство, его целевые ориентиры и ключевые вызовы. Обсудят и качество образования, т. к. Россия ставит цель войти в десятку лучших в мире стран по качеству образования.Действующий министр просвещения страны будет участвовать впервые, до этого были заместители, а также руководители Рособрнадзора. Всего ждут около 150 участников. Форум хотят транслировать, но на какой площадке еще не определено. Возможно, на Рутубе. Часть Форума пройдет на Байкале. К пленарному заседанию подключится зампред правительства страны Голикова.Как отметили в Минобразования республики, единое образовательное пространство - это многогранное явление. Вплоть до того, что когда в школе изучают грибоедовское "Горе от ума", в театре идет спектакль по этому произведению.