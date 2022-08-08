Общество 08.08.2022 в 12:57

В Улан-Удэ помогли собраться в школу малоимущему ребенку, переехавшему из ДНР

В городе идет традиционная благотворительная акция - помогают собрать в школу детей малоимущих
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ помогли собраться в школу малоимущему ребенку, переехавшему из ДНР
В столице Бурятии насчитывается 269 семей, которые находятся в очень сложном материальном положении. Из таких семей в первый класс нынче пойдет 31 ребенок. Из них один переехал с родными из Донецкой Народной республики. Все указанные семьи подали заявки на получение помощи для сбора детей в школу.

Семьи на самом деле бедные - не могут купить школьную форму, ранец. 11 детей усилиями благотворителей уже получили форму. Также собирают ранцы с необходимыми канцелярскими, письменными принадлежностями. Как отмечают в мэрии Улан-Удэ, сейчас рюкзак стоит, в среднем, три тысячи рублей, а канцелярские принадлежности еще полторы тысячи рублей.

В городе помогают и другим малоимущим, не ограничиваясь самыми бедными. Нуждающиеся могут обратиться за помощью а районные администрации. Граждане и предприниматели, которые хотят оказать помощь, также должны обратиться в райадминистрации.

По предварительной информации муниципальных властей, 1 сентября в первый класс пойдет более семи тысяч маленьких улан-удэнцев.
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