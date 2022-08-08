В Улан-Удэ помогли собраться в школу малоимущему ребенку, переехавшему из ДНР

В столице Бурятии насчитывается 269 семей, которые находятся в очень сложном материальном положении. Из таких семей в первый класс нынче пойдет 31 ребенок. Из них один переехал с родными из Донецкой Народной республики. Все указанные семьи подали заявки на получение помощи для сбора детей в школу.Семьи на самом деле бедные - не могут купить школьную форму, ранец. 11 детей усилиями благотворителей уже получили форму. Также собирают ранцы с необходимыми канцелярскими, письменными принадлежностями. Как отмечают в мэрии Улан-Удэ, сейчас рюкзак стоит, в среднем, три тысячи рублей, а канцелярские принадлежности еще полторы тысячи рублей.В городе помогают и другим малоимущим, не ограничиваясь самыми бедными. Нуждающиеся могут обратиться за помощью а районные администрации. Граждане и предприниматели, которые хотят оказать помощь, также должны обратиться в райадминистрации.По предварительной информации муниципальных властей, 1 сентября в первый класс пойдет более семи тысяч маленьких улан-удэнцев.