Общество 08.08.2022 в 14:02
В Улан-Удэ пришла еще одна авиакомпания
«Россия» запускает рейс на Красноярск
Текст: Дмитрий Родионов
Авиакомпания «Россия», дочернее предприятие «Аэрофлота», открывает рейс Улан-Удэ – Красноярск. Сейчас в Красноярск из столицы Бурятии летает авиакомпания «Аврора», которая выполняют два рейса в неделю. С приходом нового перевозчиков количество рейсов увеличивается.
- Красноярское направление, скорее всего, станет ежедневным, поскольку спрос на него высок, а хаб Красноярска наши пассажиры могут использоватьв своих полетах по России, - сообщил «Номер один» генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Гендиректор добавил, что в июле пассажиропоток аэропорта «Байкал» увеличился на 35% к аналогичному периоду 2021 года. Основными драйверами роста стали Москва и Новосибирск. В целом аэропорт за июль обслужил более 79 тысяч пассажиров.
Добавим, что из Улан-Удэ прямыми рейсами летают уже шесть авиакомпаний: Smartavia, S7 Airlines, «Ред Вингс», «ИрАэро», «Якутия» и «Аврора». Теперь к ним прибавится и «Россия».
Фото: «Номер один»
- Красноярское направление, скорее всего, станет ежедневным, поскольку спрос на него высок, а хаб Красноярска наши пассажиры могут использоватьв своих полетах по России, - сообщил «Номер один» генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Гендиректор добавил, что в июле пассажиропоток аэропорта «Байкал» увеличился на 35% к аналогичному периоду 2021 года. Основными драйверами роста стали Москва и Новосибирск. В целом аэропорт за июль обслужил более 79 тысяч пассажиров.
Добавим, что из Улан-Удэ прямыми рейсами летают уже шесть авиакомпаний: Smartavia, S7 Airlines, «Ред Вингс», «ИрАэро», «Якутия» и «Аврора». Теперь к ним прибавится и «Россия».
Фото: «Номер один»
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