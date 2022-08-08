В Улан-Удэ пришла еще одна авиакомпания

Авиакомпания «Россия», дочернее предприятие «Аэрофлота», открывает рейс Улан-Удэ – Красноярск. Сейчас в Красноярск из столицы Бурятии летает авиакомпания «Аврора», которая выполняют два рейса в неделю. С приходом нового перевозчиков количество рейсов увеличивается.- Красноярское направление, скорее всего, станет ежедневным, поскольку спрос на него высок, а хаб Красноярска наши пассажиры могут использоватьв своих полетах по России, - сообщил «Номер один» генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.Гендиректор добавил, что в июле пассажиропоток аэропорта «Байкал» увеличился на 35% к аналогичному периоду 2021 года. Основными драйверами роста стали Москва и Новосибирск. В целом аэропорт за июль обслужил более 79 тысяч пассажиров.Добавим, что из Улан-Удэ прямыми рейсами летают уже шесть авиакомпаний: Smartavia, S7 Airlines, «Ред Вингс», «ИрАэро», «Якутия» и «Аврора». Теперь к ним прибавится и «Россия».Фото: «Номер один»