Общество 08.08.2022 в 14:18
В Улан-Удэ появится мурал и еще одна скульптура Даши Намдакова
Визуальный облик центральной части города значительно изменят
Текст: Петр Санжиев
В столице Бурятии после победы в федеральном конкурсенамечено провести проектирование «туристского кода» центра города. Под центром - по условиям конкурса - понималась территория от набережной вдоль ул. Смолина и до площади Советов.
Создание «туристского кода» нацелено на усовершенствование таких объектов некапитального характера, как карт-схемы, указатели, вывески, информационные щиты, подсветка, фотозоны, арт-объекты и т. д. Планируется закупка светового лазера, которым на различных мероприятиях будут «рисовать» на стенах зданий.
Важным объектом будет мурал (высокохудожественная картина, не путать с более примитивным направлением граффити) на стене гостиницы «Бурятия», автором которого станет известный бурятский художник Зорикто Доржиев. Мурал запланирован высотой 40 метров. Его оснастят подсветкой, так что изображение можно будет увидеть днем и ночью.
Предполагается установить в центре города еще одну работу скульптора Даши Намдакова. Помимо его скульптуры «Мальчик» (на площади Революции) появится статуя черепахи – у создаваемого примерно там же фонтана.
От набережной до площади Советов насчитывается 193 объекта культурного наследия, в т. ч. восемь федерального значения (памятник Ленину, Театр оперы и балета, Гостиные ряды и др.). Здесь же 11 классифицированных гостиниц, чей номерной фонд составляет более половины всего номерного гостиничного фонда города.
Заявка Улан-Удэ заняла на конкурсе 17 место из 85 заявок. В конкурсе могли принять участие города с населением от пяти тысяч человек до двух миллионов.
Туристическую навигацию хотят сделать в едином стиле – интересном, современном, ярком. Такая навигация даже сама по себе может стать достопримечательностью.
Будут изготовлены и установлены новые, необычные скамейки, урны, ограждения.
Центр города «закодируют» в 2023 году. Подготовительные работы начнутся в этом году. Сумма выигранной субсидии, которую город получит на эту работу, составляет 215 млн рублей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Создание «туристского кода» нацелено на усовершенствование таких объектов некапитального характера, как карт-схемы, указатели, вывески, информационные щиты, подсветка, фотозоны, арт-объекты и т. д. Планируется закупка светового лазера, которым на различных мероприятиях будут «рисовать» на стенах зданий.
Важным объектом будет мурал (высокохудожественная картина, не путать с более примитивным направлением граффити) на стене гостиницы «Бурятия», автором которого станет известный бурятский художник Зорикто Доржиев. Мурал запланирован высотой 40 метров. Его оснастят подсветкой, так что изображение можно будет увидеть днем и ночью.
Предполагается установить в центре города еще одну работу скульптора Даши Намдакова. Помимо его скульптуры «Мальчик» (на площади Революции) появится статуя черепахи – у создаваемого примерно там же фонтана.
От набережной до площади Советов насчитывается 193 объекта культурного наследия, в т. ч. восемь федерального значения (памятник Ленину, Театр оперы и балета, Гостиные ряды и др.). Здесь же 11 классифицированных гостиниц, чей номерной фонд составляет более половины всего номерного гостиничного фонда города.
Заявка Улан-Удэ заняла на конкурсе 17 место из 85 заявок. В конкурсе могли принять участие города с населением от пяти тысяч человек до двух миллионов.
Туристическую навигацию хотят сделать в едином стиле – интересном, современном, ярком. Такая навигация даже сама по себе может стать достопримечательностью.
Будут изготовлены и установлены новые, необычные скамейки, урны, ограждения.
Центр города «закодируют» в 2023 году. Подготовительные работы начнутся в этом году. Сумма выигранной субсидии, которую город получит на эту работу, составляет 215 млн рублей.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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