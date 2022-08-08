Общество 08.08.2022 в 15:06

Жители Бурятии напрасно ждут единовременную выплату на детей

Сообщения о выплатах к школе – фейк, отметили в Пенсионном фонде
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Текст: Нина Павлова
Жители Бурятии напрасно ждут единовременную выплату на детей
В Бурятии назрел вопрос, запланированы ли в 2022 году выплаты в размере 10 тысяч рублей к школе. В Пенсионном Фонде рассказали, что рассчитывать пока не на что.

«Единовременная выплата в размере 10 000 ₽ назначалась в прошлом году на детей от 6 до 18 лет. Она была установлена указом президента на конкретный период времени. Дополнительной господдержки для подготовки к школе на федеральном уровне в 2022 году не предусмотрено: официальных анонсов и нормативной документации нет»

- сообщили в ПФР.

В ведомстве также отметили, что сообщения о назначении единовременной выплаты к школе — это фейк.

«Не переходите по ссылкам, где предлагают заполнить заявление. Не предавайте свои реквизиты для зачисления денег. Мошенники могут имитировать дизайн Госуслуг и использовать его для доступа к вашим деньгам и личным данным»

- добавили в ПФР.

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