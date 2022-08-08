Жители Бурятии напрасно ждут единовременную выплату на детей

«Единовременная выплата в размере 10 000 ₽ назначалась в прошлом году на детей от 6 до 18 лет. Она была установлена указом президента на конкретный период времени. Дополнительной господдержки для подготовки к школе на федеральном уровне в 2022 году не предусмотрено: официальных анонсов и нормативной документации нет» - сообщили в ПФР.

«Не переходите по ссылкам, где предлагают заполнить заявление. Не предавайте свои реквизиты для зачисления денег. Мошенники могут имитировать дизайн Госуслуг и использовать его для доступа к вашим деньгам и личным данным» - добавили в ПФР.

В Бурятии назрел вопрос, запланированы ли в 2022 году выплаты в размере 10 тысяч рублей к школе. В Пенсионном Фонде рассказали, что рассчитывать пока не на что.В ведомстве также отметили, что сообщения о назначении единовременной выплаты к школе — это фейк.