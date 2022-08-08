Жители и гости столицы Бурятии смогут приобрести продукцию со всех районов республики на фестивале ТОСов

Ярмарка продукции со всех районов республики пройдет 11 августа в Улан-Удэ в рамках третьего республиканского кустового фестиваля ТОСов. Представители районных ТОС для горожан и гостей Улан-Удэ развернут на площади Советов свои презентационные стенды и палатки с угощениями и сувенирной продукцией, также посетителей фестиваля ждет концертная программа, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.С 10:00 на главной площади города торжественной колонной пройдут делегации ТОС каждого района республики. Целый день будет работать ярмарка ТОСовской продукции и изделий, будут представлены лучшие практики ТОС Бурятии, активистов наградят знаком «Лидер ТОС». Завершится фестиваль награждением победителей конкурсов, концертом с участием звезд бурятской эстрады.В мероприятии примут участие представители ТОС, а также представители органов государственной власти и органов местного самоуправления из других регионов России.Напомним, что в этом году Фестиваль ТОС проходит в новом формате и был организован на 5 площадках в муниципальных образованиях: Селенгинском районе, Кабанском районе, Северо-Байкальском районе, Мухоршибирском районе, Заиграевском районе. На пяти районных площадках прошли семинары – тренинги для активистов ТОС и круглые столы с участием глав районов, городских и сельских поселений, председателей и активистов ТОС, общественных организаций, представителей СМИ. Участники Фестиваля проявили свои таланты в конкурсе творческих номеров, а мастера народного промысла ТОС представили изделия и сувенирную продукцию на АРТ – выставке. В работе каждой площадки принял участие Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.Фестиваль территориального общественного самоуправления – значимое мероприятие для территориальных общественных самоуправлений и активных жителей Бурятии. На сегодняшний день на территории Республики Бурятия движение ТОС продолжает активно развиваться: зарегистрировано и действуют более 2000 ТОС, 9 Ассоциаций ТОС. Республика Бурятия остается признанным регионом - лидером ТОСовского движения.Организаторами III Республиканского Фестиваля ТОС выступили Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Ресурсный центр поддержки ТОС Республики Бурятия и Региональная Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Республики Бурятия.