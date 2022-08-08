Общество 08.08.2022 в 16:35

В Бурятии «свет в конце тоннеля» появился у дороги на Байкальский прибой

Власти Кабанского района обязали включить дорогу к «пляжному» побережью Байкала в перечень местных дорог общего пользования
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В Бурятии «свет в конце тоннеля» появился у дороги на Байкальский прибой
В результате проведенной природоохранной прокуратурой проверки по коллективному обращению жителей села Байкальский прибой выявлены допущенные администрацией Кабанского района нарушения закона при эксплуатации местной автодороги, расположенной в водоохранной зоне озера Байкал и рекреационной местности местного значения «Байкальский прибой-Култушная».
    
В нарушение требований Водного кодекса РФ дорога не имеет твердого покрытия, находится в полуразрушенном состоянии, не соответствует требованиям ГОСТ, предъявляемого к автодорогам. Это стало возможным из-за того, что муниципалитет не выполнял возложенных на его в силу закона полномочий по включению дороги в перечень дорог местного значения общего пользования и её содержанию.
  
Главе Кабанского района  внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к включению автодороги в перечень дорог местного значения и в дальнейшем содержанию, сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Фото: kabansk.org
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