В Бурятии лесоэкспортеру грозит до семи лет лишения свободы

Сразу шесть уголовных дел возбудила Бурятская таможня в отношении руководителя компании – экспортера пиломатериалов, которая незаконно вывезла за границу пиломатериалы стоимостью более 190 млн рублей.Лесоэкспортер в течение 10 месяцев (с августа 2020 года по май 2021 года) легализовывал незаконно приобретенные пиломатериалы и вывозил их в Китай. Руководителю грозит лишение свободы и крупный штраф, сообщили в пресс-службе таможни.Декларации на товары были поданы на Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования): на 23,9 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны обыкновенной и 100 кубометров - лиственницы сибирской. Чтобы придать экспортируемым пиломатериалам законное происхождение и владение, в качестве подтверждающих документов предоставлялись договора с недостоверными сведениями о поставщике древесины. Как установили бурятские таможенники, указанный в договорах поставщик фактически пиломатериалы не поставлял.В отношении руководителя фирмы Бурятская таможня возбудила шесть уголовных дел по ч.1. ст.226.1 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров (ресурсов) в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.Фото: Бурятская таможня