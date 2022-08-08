Общество 08.08.2022 в 17:22

В Бурятии лесоэкспортеру грозит до семи лет лишения свободы

Шесть уголовных дел возбудили бурятские таможенники  в отношении руководителя компании за контрабанду пиломатериалов
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии лесоэкспортеру грозит до семи лет лишения свободы
Сразу шесть уголовных дел возбудила Бурятская таможня в отношении руководителя компании – экспортера пиломатериалов, которая незаконно вывезла за границу  пиломатериалы  стоимостью более 190 млн рублей.

Лесоэкспортер  в течение 10 месяцев (с августа 2020 года по май 2021 года) легализовывал незаконно приобретенные пиломатериалы и вывозил их в Китай. Руководителю  грозит  лишение свободы и крупный штраф, сообщили в пресс-службе таможни.

Декларации на товары были поданы  на Владивостокский таможенный пост (центр электронного декларирования): на 23,9 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны обыкновенной и 100 кубометров -  лиственницы сибирской. Чтобы придать экспортируемым пиломатериалам законное происхождение и владение, в качестве подтверждающих документов предоставлялись договора с недостоверными сведениями о поставщике  древесины.  Как установили бурятские таможенники, указанный в договорах поставщик фактически пиломатериалы не поставлял.

В отношении руководителя фирмы Бурятская таможня возбудила шесть уголовных дел по ч.1. ст.226.1 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров (ресурсов) в крупном размере. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Фото: Бурятская таможня
Теги
граница контрабанда лес

Все новости

В Бурятии сельчанин убил пенсионера во время пьяной драки
08.08.2022 в 18:32
В Бурятии лесоэкспортеру грозит до семи лет лишения свободы
08.08.2022 в 17:22
В Бурятии «свет в конце тоннеля» появился у дороги на Байкальский прибой
08.08.2022 в 16:35
Жители и гости столицы Бурятии смогут приобрести продукцию со всех районов республики на фестивале ТОСов
08.08.2022 в 16:09
Тимлюйский цементный завод подвел итоги работы за шесть месяцев 2022 года
08.08.2022 в 15:45
Жители Бурятии напрасно ждут единовременную выплату на детей
08.08.2022 в 15:06
В Улан-Удэ появится мурал и еще одна скульптура Даши Намдакова
08.08.2022 в 14:18
В Улан-Удэ пришла еще одна авиакомпания
08.08.2022 в 14:02
В Улан-Удэ помогли собраться в школу малоимущему ребенку, переехавшему из ДНР
08.08.2022 в 12:57
В Улан-Удэ мошенники по старой схеме за неделю обманули 18 человек
08.08.2022 в 12:21
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 августа

Читайте также
В Бурятии сельчанин убил пенсионера во время пьяной драки
Он добивал пожилого человека табуретом и металлической заслонкой от печи
08.08.2022 в 18:32
В Бурятии «свет в конце тоннеля» появился у дороги на Байкальский прибой
Власти Кабанского района обязали включить дорогу к «пляжному» побережью Байкала в перечень местных дорог общего пользования
08.08.2022 в 16:35
Жители и гости столицы Бурятии смогут приобрести продукцию со всех районов республики на фестивале ТОСов
Ярмарка продукции со всех районов республики пройдет 11 августа в Улан-Удэ
08.08.2022 в 16:09
Жители Бурятии напрасно ждут единовременную выплату на детей
Сообщения о выплатах к школе – фейк, отметили в Пенсионном фонде
08.08.2022 в 15:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru