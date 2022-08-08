Общество 08.08.2022 в 18:32

В Бурятии сельчанин убил пенсионера во время пьяной драки

Он добивал пожилого человека табуретом и металлической заслонкой от печи
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Текст: Номер один
В Бурятии сельчанин убил пенсионера во время пьяной драки
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего молодого человека, обвиняемого в убийстве пенсионера и краже его денег, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Курумкан, нигде не работал, злоупотреблял алкогольными напитками. Днем 13 мая нынешнего года возле магазина он повстречал своего бывшего знакомого, который пригласил его в гости. В доме у пенсионера они распивали спиртное.

Вечером на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода произошла ссора, в ходе которой обвиняемый стал бить пенсионера кулаками по различным частям тела, после чего поочередно с силой нанес удары табуретом и металлической заслонкой от печи по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый также обыскал одежду покойного, нашел и похитил у него деньги в сумме 11 тыс рублей, после чего скрылся. Тело пенсионера на следующий день обнаружил сосед. Злоумышленник успел покинуть село. Однако вскоре его задержали на одной из животноводческих стоянок.    

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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