Прокуратура Бурятии взялась за ростовщиков

В этом году прокуратура Бурятии пресекла работу четырех организаций, незаконно предоставлявших займы гражданам. Как сообщили в надзорном ведомстве, за незаконную деятельность по предоставлению потребительских займов к административной ответственности привлечены четыре лица.«На основании информации Сибирского главного управления Центробанка России в суд направлен иск о понуждении организации исключить из своего наименования словосочетание «микрокредитная компания», который удовлетворен. По фактам незаконного использования указанного словосочетания к административной ответственности привлечены 2 юридических лица», - рассказали в прокуратуре.Кроме того, суды удовлетворили два иска о прекращении незаконной деятельности по предоставлению потребительских займов.Фото: «Номер один»