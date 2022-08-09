В Бурятии вновь умирают от COVID-19

В Бурятии за минувшие сутки от COVID-19 умер пациент в возрасте до 65 лет с тяжелой сопутствующей патологией. Общее количество летальных исходов за все время пандемии достигло 3038, сообщили в минздраве республики.Всего, по данным регионального Роспотребнадзора, зарегистрировано 138 616 (+61) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 45% (61 744) приходится на жителей Улан-Удэ.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 53 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниямВ стационарах получают лечение 102 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 29. За предыдущие сутки госпитализировано 13 пациентов.В отделениях реанимации находится восемь пациентов (из них старше 65 лет – 6, на ИВЛ – 4 пациента (из них старше 65 –2), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 0.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 138 коек: занято – 102, свободно – 36 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,9%. На амбулаторном лечении и наблюдении находится 695 человек. Выздоровели от COVID-19 – 134 781 (+27) человек.В Бурятии сейчас всего первично привито 503 862 человека (70% от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 479 849 человек (66,7 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 195 864 человека, завершили – 179 533 человека.Фото: pixabay.com