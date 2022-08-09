Общество 09.08.2022 в 10:58
Китай и Монголия продолжат реализацию крупных совместных экономических проектов
Достигнута договоренность о продвижении работ по строительству гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн»
Министры иностранных дел КНР и Монголии в ходе своей встречи в Улан-Баторе оценили текущее состояние отношений и сотрудничества между двумя странами, обсудили будущие тенденции, сохранение частоты визитов на высоком уровне, активизацию реализации крупных совместных экономических проектов и расширение деятельности пограничных портов Монголии и Китая, сообщает МОНЦАМЭ.
Также был подписан план мероприятий по совместной реализации на 2023-2024 годы между министерствами иностранных дел двух стран. Стороны договорились укреплять дружественные отношения между соседними странами в период пандемии и нестабильной ситуации в международных отношениях.
Министр иностранных дел Монголии Б. Батцэцэг: «В ходе встречи с министром Ван стороны договорились укреплять дружественные отношения между соседними странами в период пандемии и нестабильной ситуации в международных отношениях.
В ходе переговоров было подчеркнуто, что цель по увеличению двустороннего товарооборота до 10 млрд долларов достигнута, и сделан вывод о возможности увеличения товарооборота в будущем. В рамках интенсификации приграничного порта решен вопрос о соединении пункта пропуска «Гашуунсухайт – Ганцмод» железнодорожным транспортом и подписан долгосрочный стабильный договор на поставку угля. Китайская сторона приняла во внимание нашу просьбу соединить порт Ханги-Мандал железнодорожным транспортом и согласилась обсудить это с соответствующими отечественными организациями. Обсудили упорядочение ежедневного количества поездов из морских портов Китая в Монголию и увеличение обмена поездами между погранпереходами «Замын-Ууд-Эрлянь».
Лидеры двух стран договорились о совместной реализации проектов в рамках национального движения Монголии «Миллиард деревьев». В рамках сотрудничества в гуманитарной сфере достигнута договоренность о продолжении обучения студентов в Китае и содействии восстановлению взаимного передвижения граждан. Наши две страны активно сотрудничают в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций, и мы будем продолжать сотрудничать в этом направлении. Монголия высоко ценит вклад Китая в сохранение мира и безопасности людей и укрепление международного правопорядка. Я удовлетворена результатами сегодняшних переговоров и не сомневаюсь, что монголо-китайское сотрудничество будет и впредь плодотворным».
Министр иностранных дел Китая Ван И: «Я рад снова посетить Монголию через два года и видеть хорошие изменения в Улан-Баторе. Как хороший сосед, Китай очень доволен прогрессом, достигнутым Монголией, и выражает уверенность в ее будущем развитии. Наши две страны являются хорошими соседями, партнерами и друзьями, которые вместе преодолевают трудности, и готовы строить прочные партнерские отношения в будущем.
Стороны подтвердили свое взаимное уважение к суверенитету, независимости и территориальной целостности друг друга. Мы также будем уважать основные интересы друг друга. Китай готов поддерживать государственную стабильность и развитие Монголии. Кроме того, монгольская сторона подтвердила приверженность политике «одного Китая». Мы приветствуем критику со стороны других стран в отношении вмешательства Китая в дела Тайваня, Тибета, Синьцзяна и Гонконга.
Мы хотим укреплять отношения и сотрудничество во всех областях, открывать все возможные порты и укреплять экспортное сотрудничество, как железные и автомобильные дороги. На этот раз обе стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по трансграничному железнодорожному сообщению между Гашуунсухайт и Ганцмод, которая сыграет важную роль в развитии Монголии.
Стороны также договорились о продвижении работ по строительству гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн». Достигнута договоренность о совместной реализации проектов строительства жилищных комплексов в юрточных районах Улан-Батора, строительства очистных сооружений, завода по переработке мяса и мясопродуктов.
Кроме, того необходимо совместно бороться с песчаной бурей. Монголия выступила с инициативой по посадке одного миллиарда деревьев, а Китай выступил с инициативой по посадке 70 миллиардов деревьев.
Китай и Монголия активизировали сотрудничество в борьбе с пандемией, защите здоровья и жизни людей, увеличении частоты прямых рейсов между двумя странами и поддержке монгольских студентов, обучающихся в Китае. Две страны укрепили сотрудничество на международном уровне, поддержали открытые международные инициативы, основанные на многосторонности, поддержали «Глобальную инициативу развития», выдвинутую китайской стороной, и выразили приверженность защите общих интересов развивающихся стран».
Мощность ГЭС Эрдэнэбурэн, которую построят на реке Ховд, составит 90 МВт. Иными словами, это в три раза больше существующего энергопотребления.
Река Ховд не связана с Селенгой. Она берет начало из озера Хурган-Нуур у подножья высочайших вершин Монгольского Алтая. Само озеро Хурган-Нуур (Хургон-Нур) является продолжением расположенного выше озера Хотон-Нуур. Обширная дельта реки заболочена, покрыта тростником и осокой. Заканчивается река в пресном озере Хар-Ус-Нуур, относящемуся к Котловине больших озёр, и являющемся особо охраняемым объектом под эгидой ЮНЕСКО.
К концу 2021 года общий объем торговли Монголии с Китаем достиг 10,1 млрд долларов, увеличившись на 37,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них экспорт в Китай составил 7,63 млрд долларов, увеличившись на 39,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт достиг 2,49 млрд долларов, увеличившись на 31,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на июнь 2022 года: Общий объем торговли с Китаем достиг 5,74 млрд долларов, увеличившись на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого объема экспорт в Китай достиг 4,37 млрд долларов или 82,4 процента от общего объема экспорта, а импорт достиг 1,37 млрд долларов, что составляет 34,7 процента от общего объема импорта.
Основные экспортные товары: объем экспорта медной руды и концентрата составляет 43,8 процента от общего объема экспорта. Кроме того, в общем объеме экспорта 42 процента приходится на уголь и 4,4 процента на железную руду и концентрат, сырую нефть и другие продукты горнодобывающей промышленности, а также сельскохозяйственную продукцию.
Основные импортные товары: нефтепродукты (1%), промышленное и горнодобывающее оборудование (4,3%), текстиль, оборудование, электроприборы, строительные материалы и упаковка.
Среди стран, которые инвестировали в Монголию, Китай занимает лидирующие позиции. Всего с 1990 по 2019 год Китай инвестировал в Монголию около 5,4 млрд долларов, из которых по состоянию на 2019 год общий объем инвестиций составляет 18 млн долларов, что на 59 млн долларов меньше, чем в предыдущем году. Прямые инвестиции Китая в нашу страну составляют 19 процентов от общего объема прямых иностранных инвестиций. Согласно исследованиям, в Монголии зарегистрировано более 7543 китайских хозяйственных единиц.
Также был подписан план мероприятий по совместной реализации на 2023-2024 годы между министерствами иностранных дел двух стран. Стороны договорились укреплять дружественные отношения между соседними странами в период пандемии и нестабильной ситуации в международных отношениях.
Министр иностранных дел Монголии Б. Батцэцэг: «В ходе встречи с министром Ван стороны договорились укреплять дружественные отношения между соседними странами в период пандемии и нестабильной ситуации в международных отношениях.
В ходе переговоров было подчеркнуто, что цель по увеличению двустороннего товарооборота до 10 млрд долларов достигнута, и сделан вывод о возможности увеличения товарооборота в будущем. В рамках интенсификации приграничного порта решен вопрос о соединении пункта пропуска «Гашуунсухайт – Ганцмод» железнодорожным транспортом и подписан долгосрочный стабильный договор на поставку угля. Китайская сторона приняла во внимание нашу просьбу соединить порт Ханги-Мандал железнодорожным транспортом и согласилась обсудить это с соответствующими отечественными организациями. Обсудили упорядочение ежедневного количества поездов из морских портов Китая в Монголию и увеличение обмена поездами между погранпереходами «Замын-Ууд-Эрлянь».
Лидеры двух стран договорились о совместной реализации проектов в рамках национального движения Монголии «Миллиард деревьев». В рамках сотрудничества в гуманитарной сфере достигнута договоренность о продолжении обучения студентов в Китае и содействии восстановлению взаимного передвижения граждан. Наши две страны активно сотрудничают в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций, и мы будем продолжать сотрудничать в этом направлении. Монголия высоко ценит вклад Китая в сохранение мира и безопасности людей и укрепление международного правопорядка. Я удовлетворена результатами сегодняшних переговоров и не сомневаюсь, что монголо-китайское сотрудничество будет и впредь плодотворным».
Министр иностранных дел Китая Ван И: «Я рад снова посетить Монголию через два года и видеть хорошие изменения в Улан-Баторе. Как хороший сосед, Китай очень доволен прогрессом, достигнутым Монголией, и выражает уверенность в ее будущем развитии. Наши две страны являются хорошими соседями, партнерами и друзьями, которые вместе преодолевают трудности, и готовы строить прочные партнерские отношения в будущем.
Стороны подтвердили свое взаимное уважение к суверенитету, независимости и территориальной целостности друг друга. Мы также будем уважать основные интересы друг друга. Китай готов поддерживать государственную стабильность и развитие Монголии. Кроме того, монгольская сторона подтвердила приверженность политике «одного Китая». Мы приветствуем критику со стороны других стран в отношении вмешательства Китая в дела Тайваня, Тибета, Синьцзяна и Гонконга.
Мы хотим укреплять отношения и сотрудничество во всех областях, открывать все возможные порты и укреплять экспортное сотрудничество, как железные и автомобильные дороги. На этот раз обе стороны также подписали меморандум о взаимопонимании по трансграничному железнодорожному сообщению между Гашуунсухайт и Ганцмод, которая сыграет важную роль в развитии Монголии.
Стороны также договорились о продвижении работ по строительству гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн». Достигнута договоренность о совместной реализации проектов строительства жилищных комплексов в юрточных районах Улан-Батора, строительства очистных сооружений, завода по переработке мяса и мясопродуктов.
Кроме, того необходимо совместно бороться с песчаной бурей. Монголия выступила с инициативой по посадке одного миллиарда деревьев, а Китай выступил с инициативой по посадке 70 миллиардов деревьев.
Китай и Монголия активизировали сотрудничество в борьбе с пандемией, защите здоровья и жизни людей, увеличении частоты прямых рейсов между двумя странами и поддержке монгольских студентов, обучающихся в Китае. Две страны укрепили сотрудничество на международном уровне, поддержали открытые международные инициативы, основанные на многосторонности, поддержали «Глобальную инициативу развития», выдвинутую китайской стороной, и выразили приверженность защите общих интересов развивающихся стран».
Мощность ГЭС Эрдэнэбурэн, которую построят на реке Ховд, составит 90 МВт. Иными словами, это в три раза больше существующего энергопотребления.
Река Ховд не связана с Селенгой. Она берет начало из озера Хурган-Нуур у подножья высочайших вершин Монгольского Алтая. Само озеро Хурган-Нуур (Хургон-Нур) является продолжением расположенного выше озера Хотон-Нуур. Обширная дельта реки заболочена, покрыта тростником и осокой. Заканчивается река в пресном озере Хар-Ус-Нуур, относящемуся к Котловине больших озёр, и являющемся особо охраняемым объектом под эгидой ЮНЕСКО.
К концу 2021 года общий объем торговли Монголии с Китаем достиг 10,1 млрд долларов, увеличившись на 37,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них экспорт в Китай составил 7,63 млрд долларов, увеличившись на 39,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как импорт достиг 2,49 млрд долларов, увеличившись на 31,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на июнь 2022 года: Общий объем торговли с Китаем достиг 5,74 млрд долларов, увеличившись на 14,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого объема экспорт в Китай достиг 4,37 млрд долларов или 82,4 процента от общего объема экспорта, а импорт достиг 1,37 млрд долларов, что составляет 34,7 процента от общего объема импорта.
Основные экспортные товары: объем экспорта медной руды и концентрата составляет 43,8 процента от общего объема экспорта. Кроме того, в общем объеме экспорта 42 процента приходится на уголь и 4,4 процента на железную руду и концентрат, сырую нефть и другие продукты горнодобывающей промышленности, а также сельскохозяйственную продукцию.
Основные импортные товары: нефтепродукты (1%), промышленное и горнодобывающее оборудование (4,3%), текстиль, оборудование, электроприборы, строительные материалы и упаковка.
Среди стран, которые инвестировали в Монголию, Китай занимает лидирующие позиции. Всего с 1990 по 2019 год Китай инвестировал в Монголию около 5,4 млрд долларов, из которых по состоянию на 2019 год общий объем инвестиций составляет 18 млн долларов, что на 59 млн долларов меньше, чем в предыдущем году. Прямые инвестиции Китая в нашу страну составляют 19 процентов от общего объема прямых иностранных инвестиций. Согласно исследованиям, в Монголии зарегистрировано более 7543 китайских хозяйственных единиц.