Общество 09.08.2022 в 11:33

В Бурятии оградят железнодорожные пути, где погибла девочка

На станции Мысовая местные жители ежедневно рискуют попасть под поезд
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии оградят железнодорожные пути, где погибла девочка
Бурятская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила несанкционированные места перехода железнодорожных путей местными жителями и туристами на станции Мысовая.

«Несмотря на принимаемые ОАО «РЖД» меры по профилактике травматизма путём размещения информационных знаков, проведения лекций в школах, многочисленные факты нарушений гражданами правил нахождения на железнодорожных путях продолжают иметь место. В результате очередного факта нарушения правил безопасности осенью 2021 на станции на смерть сбита грузовым поездом несовершеннолетняя девочка, перебегавшая с друзьями железнодорожные пути в неположенном месте», - рассказали в надзорном ведомстве.

Для предотвращения несчастных случаев прокуратура внесла РЖД представление об установке ограждения железнодорожных путей, не позволяющее гражданам переходить дорогу в неположенных местах. В настоящее время РЖД уже направили заявку о выделении средств и необходимых материалов на установку ограждения.

Фото: «Номер один»
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