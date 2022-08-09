В Бурятии оградят железнодорожные пути, где погибла девочка

Бурятская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила несанкционированные места перехода железнодорожных путей местными жителями и туристами на станции Мысовая.«Несмотря на принимаемые ОАО «РЖД» меры по профилактике травматизма путём размещения информационных знаков, проведения лекций в школах, многочисленные факты нарушений гражданами правил нахождения на железнодорожных путях продолжают иметь место. В результате очередного факта нарушения правил безопасности осенью 2021 на станции на смерть сбита грузовым поездом несовершеннолетняя девочка, перебегавшая с друзьями железнодорожные пути в неположенном месте», - рассказали в надзорном ведомстве.Для предотвращения несчастных случаев прокуратура внесла РЖД представление об установке ограждения железнодорожных путей, не позволяющее гражданам переходить дорогу в неположенных местах. В настоящее время РЖД уже направили заявку о выделении средств и необходимых материалов на установку ограждения.Фото: «Номер один»