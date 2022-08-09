Общество 09.08.2022 в 12:56

Треть водителей Улан-Удэ не против платного въезда в центр города

Однако большинство автолюбителей такую идею не  одобряют
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Текст: Константин Воронов
Треть водителей Улан-Удэ не против платного въезда в центр города
Автомобильный сайт Дром спросил у россиян, как они относятся к идее платного въезда в центры городов. Большинство автолюбителей Бурятии (69%) не поддерживают такое нововведение. Их них 54% выбрали вариант «однозначно против», а 15% — «скорее против».  

При этом 31% жителей Бурятии положительно относятся к идее платного въезда в центр города. «Однозначно за» выступают 15% опрошенных, а 16% ответили «скорее за».

В среднем по стране каждый пятый (21%) за идею платного въезда в центр города. Наибольшее количество автовладельцев, не желающих платить за въезд в центр города, живет в Амурской области, Пермском крае и Челябинской области. В этих регионах категорически против высказались около 73% автолюбителей. А больше всего сторонников инициативы в Санкт-Петербурге — здесь 20% «однозначно за». В столице 72% опрошенных против платного передвижения по центральным улицам.  

Всероссийский опрос проводился с 28 июня по 6 июля 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти 10,6 тысячи человек.

Фото: «Номер один»
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