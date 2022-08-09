В озеро Большое Еравное выпустили более 32 тысяч мальков сазана

«В водоём мы выпустили молодь сазана, это так называемые сеголетки – рыба, вышедшая из икры этим летом, – рассказал ведущий инженер-рыбовод Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Зандан Ринчинов. – Мальки выращивались в прудах Селенгинского экспериментального рыбоводного завода, где присутствует естественная кормовая база, позволяющая достичь жизнестойкой навески от 0,5 грамма. Это помогает повысить уровень адаптации мальков и их выживаемости в естественной среде. До места выпуска рыба транспортировалась в живорыбном контейнере с дополнительной подачей кислорода».

Компания «Озерное», оператор Озерного месторождения полиметаллических руд, выпустила 32,2 тыс мальков сазана в озеро Большое Еравное, в районе села Сосново-Озерское Еравнинского района.Место для зарыбления определено в соответствии с научными рекомендациями Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Искусственное воспроизводство молоди сазана по заказу «Озерного» проводили работники Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод».Озеро Большое Еравное имеет хорошую кормовую базу и приоритетные условия для зарыбления. Взрослый сазан может набрать товарную массу до 4 кг за три-четыре года.Компенсационные мероприятия по искусственному воспроизводству рыбы выполняются в рамках соблюдения законодательных требований при строительстве Озерного ГОКа и исполнения протокола общественных слушаний. Выпуск молоди проводился в присутствии представителей Администрации Еравнинского района и Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.Глава АМО «Еравнинский район» Чингис Цыренжапов: «Сегодня в районе разворачиваются крупные промышленные инвестпроекты, и наша приоритетная задача – сообща содействовать социально-экономическому росту района, созданию комфортных условий для жителей, сохранив уникальную природу и биоресурсы для наших детей и внуков».