Общество 09.08.2022 в 15:49

Горы и пустыни Монголии стали театром боевых действий

Подразделения вооруженных сил России и Монголии приступили к слаживанию в рамках международного учения «Селенга-2022»
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Горы и пустыни Монголии стали театром боевых действий
Военнослужащие объединенной группировки войск из состава соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) и сухопутных войск вооруженных сил Монголии приступили к слаживанию подразделений и подготовке к предстоящим совместным действиям на полигоне «Ховд» в рамках российско-монгольского  военного учения «Селенга-2022».

При этом личный состав отработал порядок совместных действий в ходе выполнения огневого поражения живой силы условного противника в горно-пустынной местности и населенном пункте, а также вопросы взаимодействия с экипажами вертолетов армейской авиации Восточного военного округа, сообщили в пресс-службе ВВО.

Ранее объединенным штабом руководства учением были определены единые для обеих сторон сигналы управления и взаимодействия, порядок выполнения огневых задач в условиях непосредственного соприкосновения с незаконным вооруженным формированием условного противника.

Важную роль в боевых порядках при выполнении практических задач выполняет личный состав самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Такая техника применяется для уничтожения воздушных и наземных объектов «противника» с использованием штатного ракетно-пушечного вооружения. Отметим, что это первое применение современной техники войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ за всю историю российско-монгольских учений «Селенга».

В учении от ВВО задействованы мотострелковые и разведывательные подразделения, расчеты противовоздушной обороны, связи и материально-технического обеспечения. От вооруженных сил Монголии - мотострелковые подразделения на БТР, подразделения противовоздушной обороны и артиллерии, инженерного обеспечения и связи.

Всего, в совместном российско-монгольском военном учении принимает участие около 1200 военнослужащих, задействовано до 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты армейской авиации ВВО.

Отметим, что в ходе учения объединенным штабом  Главного командования Сухопутных войск ВС РФ, командования ВВО и штабом сухопутных войск вооруженных сил Монголии впервые был разработан и в настоящее время отрабатывается на практике замысел совместных практических действий войск (сил) в горно-пустынной местности западной части Монголии.

Фото: ВВО
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