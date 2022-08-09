Жителям Улан-Удэ разрешили собирать грибы в окрестных лесах

Распоряжением администрации Улан-Удэ с 10 по 29 августа продлено ограничение на посещение городских лесов. Однако для грибников сделано исключение. В документ добавлен пункт, который разрешает посещение лесов для заготовки дикоросов и сбора лекарственных растений для собственных нужд.Как сообщили в мэрии, горожанам разрешены к посещению следующие территории:- мкр. Верхняя Березовка: Аршанское участковое лесничество, примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья», лесные кварталы за кафе «Кулькисон»;- мкр. Аршан: лесные кварталы за буддийским культурным центром «Римпоче Багша»;- 6 км Спиртзаводской трассы: левая сторона автодороги города Улан-Удэ до стелы Тарбагатайского района, Октябрьское участковое лесничество - лесной квартал № 11;- примыкающий лесной квартал к мкр. Тальцы. Октябрьское участковое лесничество. Лесной квартал № 1;- примыкающий лесной квартал к мкр. Загорск. Аршанское участковое лесничество. Лесной квартал № 44;- мкр. Восточный. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы № 33, № 39;- примыкающие лесные кварталы к мкр. ст. Дивизионная. Аршанское участковое лесничество.При этом в лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, сжигание мусора и бытовых отходов, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов.Напомним, что ограничения на посещение лесов также не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение определенных мест отдыха населения - остров Комсомольский, остров Богородский, футбольное поле на Верхней Березовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских оздоровительных лагерей, пешеходных троп здоровья «Байкальская экологическая тропа» и «Юбилейная».Фото: «Номер один»