В Бурятии в начала года предоставлено более 200 дальневосточных гектаров

В Бурятии продолжается реализация программы «Дальневосточный гектар». За 7 месяцев нынешнего года предоставлено 207 участков, в 2021 году – 519, сообщили в пресс-службе правительства республики.Так, в селе Турунтаево братья Андреевские оформили на себя по Дальневосточному гектару и еще пару - на членов своих семей. На огромной территории оборудовали настоящий полигон для стендовой стрельбы, приехать сюда может любой желающий.«Работаем по предварительной записи каждый день. Но есть обязательное условие: это должны быть законные владельцы оружия со своим оружием и боеприпасами. Это спортивное оружие с патронами мелкой дроби - от семи до девяти и до 28 граммов», - рассказал инструктор спортивно-охотничьего клуба «Охотник» Павел Андреевский.Еще один пример - Вадим Нимаев с супругой, которые построили дом из газобетона площадью 83 квадратных метра в улусе Кульский Станок Хоринского района, посадили огород и обустроили скотный двор. Часть земли еще не до конца освоена, на ней супруги планируют развивать сад: уже посажены вишня, смородина, планируется развести малину.С начала действия программы (2019 год) в минимущество Бурятии поступило 7 166 заявлений от граждан о предоставлении земельного участка по программе, 2 666 гектаров общей площадью 3263 гектара предоставлено, в том числе 378 под строительство жилья и 239 под личное подсобное хозяйство.Фото: egov-buryatia.ru