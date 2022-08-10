Общество 10.08.2022 в 09:29

В Бурятии увеличат количество авиарейсов в Нижнеангарск

Самолеты будут летать туда 5 раз в неделю
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии увеличат количество авиарейсов в Нижнеангарск
С 18 августа частоту авиарейсов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск увеличат до 5 раз в неделю. Для этого Минтранс Бурятии изыскал дополнительное финансирование в размере 1 млн рублей из республиканского бюджета.

Пятый рейс будет выполняться авиакомпанией «Ангара» по четвергам с 18 августа по 15 сентября 2022 года. Билеты уже поступили в продажу.

«Стоимость билета в одну сторону составляет около 5,5 тыс. рублей. Для того, чтобы цена оставалась приемлемой для жителей нашей республики, авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии. В этом году объем финансирования составил 35,6 млн рублей», - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

Напомним, авиакомпания «Ангара» выполняет перевозку пассажиров из Улан-Удэ в Нижнеангарск по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 18 августа по четвергам будет выполняться два рейса.

Фото: «Номер один»
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