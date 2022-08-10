В Бурятии увеличат количество авиарейсов в Нижнеангарск

С 18 августа частоту авиарейсов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск увеличат до 5 раз в неделю. Для этого Минтранс Бурятии изыскал дополнительное финансирование в размере 1 млн рублей из республиканского бюджета.Пятый рейс будет выполняться авиакомпанией «Ангара» по четвергам с 18 августа по 15 сентября 2022 года. Билеты уже поступили в продажу.«Стоимость билета в одну сторону составляет около 5,5 тыс. рублей. Для того, чтобы цена оставалась приемлемой для жителей нашей республики, авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии. В этом году объем финансирования составил 35,6 млн рублей», - сообщил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.Напомним, авиакомпания «Ангара» выполняет перевозку пассажиров из Улан-Удэ в Нижнеангарск по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 18 августа по четвергам будет выполняться два рейса.Фото: «Номер один»