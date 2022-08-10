Общество 10.08.2022 в 10:01

В Бурятии взбесились клещи

Они кусают жителей республики на 22% чаще среднемноголетнего уровня

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В Бурятии взбесились клещи
В Бурятии к 8 августа за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 3910 человек, показатель обращаемости составил 408,3 на 100 тыс населения, что на 22% выше среднемноголетнего уровня, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из общего числа пострадавших 997 детей. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в  Улан-Удэ.

Зарегистрировано 89 случаев инфекций, передающихся клещами: 39 – клещевого вирусного энцефалита, 38 – клещевого боррелиоза, 12 – клещевого риккетсиоза.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалисты Роспотребнадзора, минздрава республики и других заинтересованных ведомств реализуют план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами.


Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии проводит акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На сегодняшний день обработано более 2 695 гектаров. Обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.

Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. Привито 93 020 человек, в том числе 56 108 детей.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Фото: pixabay.com
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