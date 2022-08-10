В Бурятии взбесились клещи

В Бурятии к 8 августа за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 3910 человек, показатель обращаемости составил 408,3 на 100 тыс населения, что на 22% выше среднемноголетнего уровня, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из общего числа пострадавших 997 детей. Укусы зафиксированы во всех районах республики и в Улан-Удэ.Зарегистрировано 89 случаев инфекций, передающихся клещами: 39 – клещевого вирусного энцефалита, 38 – клещевого боррелиоза, 12 – клещевого риккетсиоза.В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий специалисты Роспотребнадзора, минздрава республики и других заинтересованных ведомств реализуют план по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся клещами.Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии проводит акарицидные обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На сегодняшний день обработано более 2 695 гектаров. Обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. Привито 93 020 человек, в том числе 56 108 детей.Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.Фото: pixabay.com