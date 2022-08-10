Трамвайные технологии

Но иногда в хитросплетениях технологий путаются и организации. Такие, например, как банки и Управление трамвая.Когда в трамваях вводили безналичную оплату, можно было догадаться, что гладко этот процесс не пройдет. Ведь не так просто взять структуру, в которой еще жив советский дух времени, кондукторов, не слишком глубоко погруженных в технологии, и навязать им ноу-хау.И вот – это случилось. В начале августа Сбербанк решил обновить программное обеспечение. В результате плата за проезд с пассажиров не списывалась. Несколько дней жители прикладывали карты к терминалам и забывали об этом.А когда неполадки устранили, со всех пассажиров взыскали за все дни проезда, что называется, оптом.Трамвайные списания, о которых яростно начал сообщать телефон, напугали жителей. Ведь вокруг мошенники, хакеры и прочие любители что-то нажать у себя в компьютере и украсть все деньги.Мэрия и МУП «Управление трамвая», конечно, позже все объяснили. И даже попросили «отнестись к кондукторам с уважением и без излишней агрессии» - видимо, были прецеденты.В общем, на трамвайном фронте неспокойно. Технологический рост происходит медленно, со скрипом.