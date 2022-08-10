Общество 10.08.2022 в 10:08

Трамвайные технологии

Прогресс не стоит на месте – он несется куда-то, не разбирая дороги, попутно сбивая с ног не успевающих адаптироваться жителей
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Текст: Номер один
Трамвайные технологии
Но иногда в хитросплетениях технологий путаются и организации. Такие, например, как банки и Управление трамвая.

Когда в трамваях вводили безналичную оплату, можно было догадаться, что гладко этот процесс не пройдет. Ведь не так просто взять структуру, в которой еще жив советский дух времени, кондукторов, не слишком глубоко погруженных в технологии, и навязать им ноу-хау.

И вот – это случилось. В начале августа Сбербанк решил обновить программное обеспечение. В результате плата за проезд с пассажиров не списывалась. Несколько дней жители прикладывали карты к терминалам и забывали об этом.

А когда неполадки устранили, со всех пассажиров взыскали за все дни проезда, что называется, оптом.

Трамвайные списания, о которых яростно начал сообщать телефон, напугали жителей. Ведь вокруг  мошенники, хакеры и прочие любители что-то нажать у себя в компьютере и украсть все деньги.

Мэрия и МУП «Управление трамвая», конечно, позже все объяснили. И даже попросили «отнестись к кондукторам с уважением и без излишней агрессии» - видимо, были прецеденты.

В общем, на трамвайном фронте неспокойно. Технологический рост происходит медленно, со скрипом.
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