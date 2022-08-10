Общество 10.08.2022 в 10:51
Генсек ООН осыпал Монголию комплиментами
Страна играет важную роль в обеспечении мира и безопасности в своем регионе, отметил Антониу Гутерриш
Текст: Номер один
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил искреннюю благодарность всем монгольским миротворцам за их службу в самых нестабильных и опасных районах миротворческих операций ООН. Он также поблагодарил Монголию за ее ведущую роль в реализации инициативы «Женщины, мир и безопасность», которая демонстрирует вклад, лидерство, солидарность и последовательные усилия Монголии по обеспечению гендерного равенства - общей глобальной цели, сообщает МОНЦАМЭ.
«Поддержка Монголией многосторонних механизмов не ограничивается ее вкладом в миротворческую деятельность ООН. Объявление Монголией своей территории зоной, свободной от ядерного оружия, демонстрирует международному сообществу ее политику нераспространения и разоружения. Я надеюсь, что другие страны последуют примеру Монголии, чтобы сделать мир свободным от ядерного оружия. Монголия также играет важную роль в обеспечении мира и безопасности в регионе, о чем наглядно свидетельствует ее инициатива «Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии», - заявил глава ООН в своем выступлении на совместной пресс-конференции, состоявшейся в МИДе Монголии (Улан-Батор)..
«...Продовольственная безопасность Монголии пострадала от многолетней засухи, и около 77 процентов ее общей территории пострадало от опустынивания. Чтобы преодолеть эти проблемы, правительство Монголии прилагает все усилия для борьбы с изменением климата и опустыниванием, и в этом контексте в стране реализуются инициативы, в том числе «Миллиард деревьев». Мы высоко оцениваем пример Монголии в адаптации к изменению климата путем внедрения устойчивого управления природными ресурсами. Монголия может стать лидером в области возобновляемых источников энергии, поскольку обладает большими ресурсами возобновляемой энергии, которые могут обеспечить не только ее саму, но и другие страны. Я считаю, что Монголия способна создать экономические возможности помимо обеспечения своей энергетической безопасности», - сказал Антониу Гутерриш.
По его словам, несмотря на отсутствие выхода к морю, творческая внешняя политика Монголии, в которой приоритет отдается диалогу и сотрудничеству, служит мостом между странами и способствует устойчивому развитию.
Министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся в Улан-Баторе с официальным визитом, провели двустороннюю встречу и дали совместную пресс- конференцию.
В конце своего выступления Антониу Гутерриш выразил благодарность Монголии за ее вклад в деятельность ООН и сказал, что и в дальнейшем наша страна может рассчитывать на поддержку ООН в области мира, прав человека и устойчивого развития.
«Монголия, вступившая в ООН в 1961 году, является демократической страной, которая уважает права человека и считает, что женщины должны быть свободны от дискриминации. Женщины в Совете Безопасности ООН поддержат призыв увеличить число женщин, участвующих в миротворческих операциях, до 15 процентов в соответствии с резолюцией №1325. Мы проводим политику, направленную на достижение этой цели к 2027 году», - заявила министр иностранных дел Б.Батцэцэг в своем выступлении на совместной пресс-конференции.
Отметив, что в 1992 году Монголия объявила свою территорию зоной, свободной от ядерного оружия, глава МИД подчеркнула, что значение страны как страны без ядерного оружия растет в то время, когда в мире сложилась напряженная ситуация с точки зрения международного мира и безопасности.
Монголия ратифицировала Договор о запрещении ядерного оружия в декабре 2021 года и намерена продолжать вносить свой вклад в усилия международного сообщества по нераспространению ядерного оружия и предотвращению гонки вооружений. Монголия считает очень важным укрепление мира и безопасности как в регионе Северо-Восточной Азии, так и на Корейском полуострове.
В 2013 году в рамках укрепления мира и безопасности в регионе Северо-Восточной Азии Монголия выступила с инициативой «Улан-Баторский диалог» и успешно организовала седьмую международную конференцию в июне этого года. Чтобы внести реальный вклад в борьбу с глобальным опустыниванием, Президент Монголии У.Хурэлсух, выдвинув инициативу «Миллиард деревьев», запустил национальное движение по посадке и выращиванию деревьев.
«Правительство Монголии будет тесно сотрудничать с ООН в пяти областях: развитие человеческого потенциала, устойчивый рост с экологичным доступом, управление, ориентированное на человека, верховенство закона и права человека», - сказала министр иностранных дел Б.Батцэцэг.
По ее словам, помощь и поддержка ООН сыграют важную роль в достижении таких целей, как реформирование образования нашей страны, создание «Цифровой нации» и превращение возобновляемых источников энергии в основной источник энергоснабжения.
Фото: montsame.mn
«Поддержка Монголией многосторонних механизмов не ограничивается ее вкладом в миротворческую деятельность ООН. Объявление Монголией своей территории зоной, свободной от ядерного оружия, демонстрирует международному сообществу ее политику нераспространения и разоружения. Я надеюсь, что другие страны последуют примеру Монголии, чтобы сделать мир свободным от ядерного оружия. Монголия также играет важную роль в обеспечении мира и безопасности в регионе, о чем наглядно свидетельствует ее инициатива «Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии», - заявил глава ООН в своем выступлении на совместной пресс-конференции, состоявшейся в МИДе Монголии (Улан-Батор)..
«...Продовольственная безопасность Монголии пострадала от многолетней засухи, и около 77 процентов ее общей территории пострадало от опустынивания. Чтобы преодолеть эти проблемы, правительство Монголии прилагает все усилия для борьбы с изменением климата и опустыниванием, и в этом контексте в стране реализуются инициативы, в том числе «Миллиард деревьев». Мы высоко оцениваем пример Монголии в адаптации к изменению климата путем внедрения устойчивого управления природными ресурсами. Монголия может стать лидером в области возобновляемых источников энергии, поскольку обладает большими ресурсами возобновляемой энергии, которые могут обеспечить не только ее саму, но и другие страны. Я считаю, что Монголия способна создать экономические возможности помимо обеспечения своей энергетической безопасности», - сказал Антониу Гутерриш.
По его словам, несмотря на отсутствие выхода к морю, творческая внешняя политика Монголии, в которой приоритет отдается диалогу и сотрудничеству, служит мостом между странами и способствует устойчивому развитию.
Министр иностранных дел Монголии Б.Батцэцэг и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся в Улан-Баторе с официальным визитом, провели двустороннюю встречу и дали совместную пресс- конференцию.
В конце своего выступления Антониу Гутерриш выразил благодарность Монголии за ее вклад в деятельность ООН и сказал, что и в дальнейшем наша страна может рассчитывать на поддержку ООН в области мира, прав человека и устойчивого развития.
«Монголия, вступившая в ООН в 1961 году, является демократической страной, которая уважает права человека и считает, что женщины должны быть свободны от дискриминации. Женщины в Совете Безопасности ООН поддержат призыв увеличить число женщин, участвующих в миротворческих операциях, до 15 процентов в соответствии с резолюцией №1325. Мы проводим политику, направленную на достижение этой цели к 2027 году», - заявила министр иностранных дел Б.Батцэцэг в своем выступлении на совместной пресс-конференции.
Отметив, что в 1992 году Монголия объявила свою территорию зоной, свободной от ядерного оружия, глава МИД подчеркнула, что значение страны как страны без ядерного оружия растет в то время, когда в мире сложилась напряженная ситуация с точки зрения международного мира и безопасности.
Монголия ратифицировала Договор о запрещении ядерного оружия в декабре 2021 года и намерена продолжать вносить свой вклад в усилия международного сообщества по нераспространению ядерного оружия и предотвращению гонки вооружений. Монголия считает очень важным укрепление мира и безопасности как в регионе Северо-Восточной Азии, так и на Корейском полуострове.
В 2013 году в рамках укрепления мира и безопасности в регионе Северо-Восточной Азии Монголия выступила с инициативой «Улан-Баторский диалог» и успешно организовала седьмую международную конференцию в июне этого года. Чтобы внести реальный вклад в борьбу с глобальным опустыниванием, Президент Монголии У.Хурэлсух, выдвинув инициативу «Миллиард деревьев», запустил национальное движение по посадке и выращиванию деревьев.
«Правительство Монголии будет тесно сотрудничать с ООН в пяти областях: развитие человеческого потенциала, устойчивый рост с экологичным доступом, управление, ориентированное на человека, верховенство закона и права человека», - сказала министр иностранных дел Б.Батцэцэг.
По ее словам, помощь и поддержка ООН сыграют важную роль в достижении таких целей, как реформирование образования нашей страны, создание «Цифровой нации» и превращение возобновляемых источников энергии в основной источник энергоснабжения.
Фото: montsame.mn