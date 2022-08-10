В Забайкалье не исключают возвращения антиковидных мер

Быстрый рост показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в Чите и еще девяти районах края. При достижении определенных значений возможно возвращение снятых ранее антиковидных мер. Об этом после заседания регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 10 августа заявил сообщил заместитель министра экономического развития Забайкалья Денис Рысев, сообщает официальный краевой портал .«Показатели заболеваемости пока ниже других регионов страны и средних значений. Но в Чите, Агинском Бурятском округе и некоторых других муниципалитетах, увы, отмечен более быстрый рост. Эта тенденция появилась в конце июля. Главное сейчас – вакцинация и своевременная ревакцинация. Вакцина уже получена, с 12 августа она появится в медучреждениях»,- рассказал замминистра экономики региона Денис Рысев.В ведомстве добавили, что сейчас предприятиям региона рекомендовано исключить присутствие на работе сотрудников с симптомами заболевания. Сохраняется требование о проведении периодической дезинфекции в организациях всех форм собственности. Минэконом Забайкалья в ближайшее время направит крупным работодателям письма об организации вакцинации в координации с минздравом.Ранее и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Динара Ульданова отметила, что только за первую неделю августа в Забайкалье уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией приравнялся к показателям за весь июль. Рост фиксируется и среди взрослых, и среди детей. Медики отмечают, что вакцинация и своевременная ревакцинация – главная защита от тяжелого течения болезни.Фото: пресс-службы министерства экономического развития Забайкалья